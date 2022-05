(CNN/CNN Chile) – Al menos 10 personas murieron en un tiroteo masivo en un supermercado de Búfalo el sábado, informó el comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia. Un sospechoso está bajo custodia, según la policía.

Dos funcionarios federales le dijeron a CNN que los investigadores revisan un supuesto manifiesto publicado en línea en relación con el tiroteo masivo.

La policía de Buffalo respondió a la escena de un “evento de disparos múltiples” en Tops Markets en Jefferson Street en la ciudad, según un tuit del ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz.

I have been advised of an active multiple shooting event at the Tops Markets on Jefferson Street in Buffalo. Police are on scene. Please stay away from the area.

Las autoridades aún no han hecho publicado la cifra oficial de cuántas personas se han visto afectadas por algo que los uniformados denominaron “tiroteo masivo”.

“BPD en la escena de un tiroteo masivo en Tops en la cuadra 1200 de Jefferson Avenue”, tuiteó el Departamento de Policía de Búfalo. “La policía dice que varias personas han sido alcanzadas por disparos. El atacante está bajo custodia. Se insta a transeúntes y residentes a evitar el área”.

Desde la Oficina del Sheriff del Condado de Erie expresaron sus condolencias luego del incidente y agregaron que el alguacil John García “ha ordenado que todos los recursos y el personal disponible ayude” a la policía.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó en su cuenta de Twitter que su “corazón se rompe por las familias de las víctimas y por todos los afectados por este horrible y despreciable acto de violencia”.

I'm on my way to Buffalo to assist with the response to today’s shooting.

My heart breaks for the victims' families and for everyone impacted by this horrific and despicable act of violence.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 14, 2022