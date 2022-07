En medio de anuncios de militantes que buscan ir por el Rechazo, otros por el Apruebo y algunos que han pedido libertad de acción, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) definirá este miércoles la postura oficial del partido de cara al plebiscito constitucional obligatorio del próximo 4 de septiembre.

La senadora de la DC, Yasna Provoste, detalló en CNN Chile que “la base militante tiene una altísima valoración para que nuestro país avance con más derechos sociales y fundamentales, los cuales se reconocen en la propuesta de Constitución”.

“Uno no puede sino emocionarse del reconocimiento que se hace a líderes de nuestro partido que llevaron adelante una tarea mucho antes, me refiero a los pueblos originarios. El ex presidente Patricio Aylwin desde 1989 hizo un compromiso que materializó al presidir la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, temas recogidos en la nueva Constitución”, sostuvo la senadora.

En ese sentido, instó a las y los integrantes de la Junta Nacional de la DC a “ser fieles a lo que ha sido nuestra tradición“: “Nos hubiese encantado haber hecho una convocatoria amplia a nuestras bases partidarias, pero por distintas razones tuvimos que hacerlo a través de la Junta Nacional, el órgano más representativo”.

¿Quorum de 4/7?

La Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el proyecto para rebajar el quorum de reformas constitucionales a 4/7, iniciativa presentada por los DC Iván Flores, Ximena Rincón, Matías Walker y el independiente ex DC, Pedro Araya.

Ante ello, Provoste fue clara: “La rebaja de quorum no formó parte del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre; obedece a quienes quieren blanquear la imagen de la Constitución del ’80“.

“Cuando hicimos la transición a la democracia, una parte de la derecha dijo que iba a contribuir a una parte de las transformaciones que se requerían en nuestro país. Esas transformaciones nunca llegaron. Pasaron 30 años para poder eliminar el sistema binominal”, aseveró.

En esa línea, aclaró que “no es suficiente pensar en que una alternativa es modificar un mal texto de la Constitución de ’80; prefiero poner toda la energía en aprobar una nueva Constitución y hacer todos los cambios en democracia”.

“La rebaja de quorum es un maquillaje a la Constitución del ’80 y yo, personalmente, no puedo estar de acuerdo. Es una operación cosmética a una Constitución que tiene su origen en dictadura, una Constitución que nos recuerda el momento más doloroso de una dictadura sangrienta en nuestro país“, manifestó.

Finalmente, reiteró: “Prefiero un texto nuevo, nacido de un proceso ciudadano en donde ya el 25 de octubre de 2020, de manera contundente, chilenas y chilenos dijimos que queríamos otra Constitución, pero hay quienes insisten en operaciones de blanqueo“.

La carta de Lagos

Respecto a la carta del ex presidente Ricardo Lagos -en la que afirmó que ninguno de los textos que pueda resultar del plebiscito tiene consenso- Provoste dijo: “El presidente Lagos en este momento constituyente participó con aportes en el proceso de la Convención”.

Según ella, “lo que leo de su declaración, o más bien lo que deseo que quede por el cariño que le tengo, es la valoración que hace en temas de paridad, reconocimiento de pueblos originarios, los avances que tiene el nuevo texto constitucional”.

“Eso es una altísima valoración que él hace del texto, lo que refuerza mi opción por el Apruebo“, añadió.

En cuanto a las críticas por ambigüedad de las palabras del ex mandatario, la senadora DC indicó que “a mí me refuerza la idea que el Apruebo es lo mejor para nuestro país desde el punto de vista de estabilidad democrática”.