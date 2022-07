La senadora por la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, confirmó este martes que votará por el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, que decidirá si se da paso a una nueva Constitución.

“Tal como en 1988 hombres y mujeres se expresaron de manera valiente y le dijeron no al país, creo que llegó la hora de estar en contra del texto que nos proponen, porque no le hace bien a nuestro país, no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad“, sostuvo la legisladora.

No obstante, sus correligionarios, la senadora y vicepresidenta del partido, Yasna Provoste, así como el senador Francisco Huenchumilla, anunciaron el mismo día su postura en favor del Apruebo. Lo que tienen en común estas declaraciones, es que todas se dan a un día de la Junta Nacional de la DC.

A través de su cuenta de Twitter, Provoste consignó: “Tengo el convencimiento de que mañana saldremos de la Junta Nacional con un partido que resuelve apoyar lo nuevo, superar el pasado y seguir perfeccionando nuestra democracia. Yo llegaré con la convicción profunda de que el Apruebo le hará bien a Chile y a su gente”.

Asimismo, a través de un video compartido en la misma publicación, expresó que “este es un tiempo para tomar decisiones, no para quedarse mirando cómo los demás hacen la historia. La Democracia Cristiana una vez más tiene que ayudar a marcar este rumbo. Este miércoles 6 de julio la Junta Nacional de nuestro partido ha resuelto aportar una decisión institucional a este debate plebiscitario histórico y profundamente democrático que vivimos como sociedad”.

“La ciudadanía está convocada el próximo 4 de septiembre, a resolver si aprueba la nueva Constitución o se rechaza y se mantiene la Constitución vigente desde el año 80”, continuó, indicando que “estamos llamados a resolver entre estas opciones, no forma parte de esta debate ninguna modificación a la actual Constitución ni propuestas alternativas que no existen en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2021, que dio curso al proyecto constituyente de Chile”.

“Hay quienes no se sienten cómodos con los avances de una sociedad en derechos garantizados“, dijo, subrayando que “ven en la igualdad un retroceso y en las protecciones sociales un debilitamiento de las libertades del mercado: No es el temor lo que nos anima en este reconocimiento de derechos y en perfeccionar nuestra democracia, respetando todas las opiniones personales, lo que importa es la decisión institucional que tomará la democracia cristiana como comunidad política”.

“Llegaré a la Junta con la convicción profunda de la opción del Apruebo, la que mejor le hace a Chile, y tengo el convencimiento de que saldremos de la Junta de nuestro partido resueltos a superar un pasado, en lugar de seguir perfeccionando la huella más dolorosa de esa dictadura. Nos la vamos a jugar por nuestra democracia”, concluyó la senadora.

Por su parte, según consignó La Tercera, Huenchumilla no solo se manifestó también por el Apruebo, sino que descartó apoyar la iniciativa de Rincón de un “Plan B“, en caso del triunfo del Rechazo. Así, recordó que él fue “crítico de la forma como la Convención se manejó. Y yo dije que el proceso se había comido al contenido (…) pero una vez que sale el borrador, como corresponde a cualquier político responsable, yo leí detenidamente el articulado y lo vuelvo a releer”.

No obstante, afirmó que leyó detenidamente la propuesta de nueva Carta Magna y “considero que esta nueva Constitución es un gran avance para Chile, porque cambia el eje del tipo de organización que vamos a tener en Chile con el estado social de derecho. Ahora, como toda obra humana puede tener luces y sombras, y es perfectible. Pero uno tiene que tomar una decisión”.