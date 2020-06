Senadora Ximena Rincón (DC) cuestionó este viernes la propuesta del gobierno que busca limitar los cambios de fondos de pensiones, iniciativa que se discute en el Congreso y ha levantado diversos cuestionamientos, incluso ha sido catalogada por sus detractores como “corralito”.

Consultada por las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien sostuvo ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados que “estamos siguiendo recomendaciones de la OCDE”, la legisladora afirmó en conversación con CNN Chile que “me gustaría ver el informe de la OCDE, no lo conozco”.

“Sí revisé el de la Superintendencia y da cuenta que las personas que se han cambiado más de una vez, no una vez, sino más, no han perdido dinero. Estamos hablando de más de 300 mil personas. Quiero conocer el famoso estudio de la OCDE”, señaló Rincón.

“No me parece correcto que la autoridad venga y le diga ‘usted no se puede mover o yo defino cuando se mueve’. Eso es absolutamente expropiatorio“, cuestionó.

Lo anterior porque, aseguró, “no podemos decirle al ahorrante ‘sabe, usted tiene libertad para elegir el fondo, pero no lo dejo moverse’“.

Incluso, la senadora contó su experiencia con las AFP: “Desde diciembre del año pasado he movido mis dineros de la AFP y los he cambiado de fondo. De hecho, la semana pasada me señalaba mi AFP que no tenía clave, lo que es falso, porque la tengo y la he usado”.

“Después de un tuit y escribirle al superintendente, me llamó una ejecutiva de la AFP y misteriosamente con mi clave pude cambiar mis dineros“, sinceró.

En la misma línea, contó que “yo lo he hecho, de $71 millones que tenía en diciembre, que es el ahorro que tengo, hoy tengo $82 millones, porque he movido mis dineros. Si hubiera dejado mis platas en el fondo que se me asignó por defecto, tendría menos 7% de ahorro“.

“Esto que estoy diciendo es algo que yo misma he vivido y creo que no corresponde que a los cotizantes se les limite este derecho que tienen“, sostuvo, “a menos que le digamos a las AFP ‘prefecto, ustedes manejan las platas y ustedes responden por las pérdidas'”.