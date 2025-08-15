“Mis condolencias…”: Presidente Boric lamenta muerte de carabinero en accidente cuando se dirigía a procedimiento

El hecho ocurrió la noche del jueves, cuando el Sargento 2º Ricardo Belmar chocó cuando se desplazaba para prestar cooperación a un procedimiento.

La mañana de este viernes, el presidente Gabriel Boric entregó sus condolencias por la muerte del carabinero Ricardo Belmar, quien falleció en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento policial.

“Mis más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del sargento 2do, Ricardo Belmar Belmar, fallecido en un accidente de tránsito mientras se dirigía a un procedimiento en la ciudad de Talca”, escribió el mandatario en X (ex Twitter).

Lo que se sabe de la muerte del carabinero

El hecho ocurrió la noche de este jueves, cuando el Sargento 2º, perteneciente a la dotación de la Sección Centauro de Talca, chocó en su moto “cuando se desplazaba para prestar cooperación a un procedimiento policial”, informó Carabineros.

El prefecto de Carabineros de Talca, coronel Pedro Vargas, detalló que, tras colaborar en el procedimiento de traslado de una lactante a un recinto asistencial, acudió en apoyo de otros funcionarios motoristas que estaban en una persecución policial.

“Belmar, valiente, con un sólido compromiso del deber, no dudo ni siquiera un segundo en raudamente ir en colaboración de sus compañeros de trabajo, ir en búsqueda de ese delincuente en fuga. Lamentablemente en el trayecto tuvo un accidente de tránsito que le costó la vida”, agregó Vargas.

La institución, a raíz “de todos los mensajes y muestras de cariño” que están recibiendo, decidió habilitar su Libro de Condolencias Virtual (click aquí). También, por decisión del director de Carabineros, se dispusieron tres días de duelo institucional.