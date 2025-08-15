Emiten aviso por viento con probabilidad de tormentas de arena en el norte del país: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

El fenómeno afectará la zona del país durante varios días. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por probabilidad de viento en el norte del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de viento normal a moderado, con probabilidad de tormentas arena.

El fenómeno presentará desde la mañana del domingo 17 de agosto hasta la noche del martes 19 de agosto.

¿En qué zonas de norte habrá viento?

Región de Arica y Parinacota (Cordillera)

Región de Tarapacá (Precordillera, Cordillera)

Región de Antofagasta (Cordillera Costa, Precordillera, Precordillera Salar, Cordillera)

Región de Atacama (Precordillera, Cordillera)

