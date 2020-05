VIDEO RELACIONADO – Entrevista analista por caída de fondos AFP (14:36)

Usuarios en redes sociales se mostraron furiosos ante esperas de varias horas y la imposibilidad de cambiar sus ahorros previsionales de un fondo a otro en distintas AFP.

Si bien durante varias horas fue trending topic en Twitter “AFP Capital” por este problema, la situación se repitió en algunas otras administradoras, como Hábitat.

Mas de 1 hora tratando de cambiar mis fondos en @afphabitat y la página web no responde.

Nuevamente Afp deshabilitan servicio de cambio de fondos cuando @felicesforrados hace la sugerencia de cambio.@Superpensiones hará algo?.#afpcapital #cambiodefondos pic.twitter.com/xyFWybqEDj — Tere (@tereirodriguez) May 27, 2020

Todas las páginas de las AFP se caen en paralelo para que ninguno de los cotizantes se pueda cambiar de fondos y bloquean nuestras claves de acceso @NOmasAFP , @CHVNoticias , @canal13 pic.twitter.com/tZfV1uFK0J — J. Eduardo (@jmendoza1986) May 28, 2020

No deben justificar problemas de sistemas, ganan mucho dinero y no invierten en infra. Todo es ganar para las AFP. https://t.co/904cpBAAln pic.twitter.com/rFEaJ6PHsU — Gabriel NOalTPP11 (@Gabri2l) May 28, 2020

“Le están haciendo una cuarentena a los fondos de los trabajadores”

La senadora Ximena Rincón (DC) fue una de las personas que se vio imposibilitada de realizar un movimiento de sus fondos.

“¿Qué significa esto? Tengo clave, he mirado y accedido a mis fondos hace 2 días. Trato de acceder para cambiar mis dineros y me dicen que no tengo clave. Eso es falso, he escrito a superintendente y estoy presentando reclamo. ¿Qué pasa con los trabajadores que quieren cambiarse? ¿No pueden?“, escribió la parlamentaria.

Q significa esto? Tengo clave He mirado y accedido a mis fondos hace 2 días Trato ahora de acceder p cambiar mis $ y me dicen que no tengo clave? Eso es falso, he escrito a superintendente y estoy presentando reclamo Que pasa con los trabajadores que quieres cambiarse? No pueden? pic.twitter.com/GUA2hXqMsQ — Ximena Rincón (@ximerincon) May 27, 2020

En contacto con CHV Noticias, Rincón aseguró que le tomó cerca de dos horas acceder a la página para realizar un cambio en sus fondos, algo que afirma realiza periódicamente. Sin embargo, tras la espera el sistema le solicitó una segunda clave que no le había sido solicitada anteriormente.

“Esto es un límite a la libertad de los ahorrantes. ¿Para qué se crearon los multifondos? para que la gente pueda elegir“, dijo la senadora.

Por otro lado, afirmó que el Ejecutivo estaría impulsando un proyecto que suspenda el traspaso de ahorros entre fondos, con el fin de que “la gente no pueda mover sus platas”.

“Le están haciendo una cuarentena a los fondos de los trabajadores“, agregó la senadora.

¿Falla en el sistema?

Tras la aparente caída en las plataformas de las AFP, Felices y Forrados realizó una transmisión en vivo para discutir sobre la situación, teniendo en consideración algunas recomendaciones que realizaron durante la jornada, previo al supuesto colapso.

“Claramente es por FyF (Felices y Forrados)“, aseguró uno de los panelistas en la conversación, a lo que Gino Lorenzini, fundador de la agrupación, corrigió: “No es por FyF. Si se mueve un 1% de la gente, no es por FyF“.