Con una tirolesa improvisada: Todo lo que sabemos de los tres reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso

Los internos, condenados por delitos como homicidio y tráfico de drogas, escaparon durante la madrugada con apoyo externo, usando un cable de acero que les permitió sortear cercos de seguridad y un vallado electrificado.

La madrugada de este viernes, tres internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso lograron escapar en un hecho que Gendarmería calificó como una fuga de alta complejidad.

Los reos utilizaron un cable de acero a modo de tirolesa para superar cercos perimetrales, barreras de movimiento e incluso un vallado electrificado.

De acuerdo con el comunicado oficial, el escape ocurrió durante el horario de encierro, cuando un gendarme en un puesto de vigilancia detectó la maniobra y dio la alerta. Pese a la rápida reacción, los fugitivos ya habían completado la huida, presuntamente con apoyo desde el exterior.

¿Quiénes son los prófugos y sus condenas?

Las autoridades identificaron a los internos evadidos como: