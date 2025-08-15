Universidad de Chile vs. Independiente: Fecha y hora del partido de vuelta por octavos en la Copa Sudamericana

Los azules visitarán a los Diablos Rojos en Avellaneda por el pase a cuartos de final del torneo continental. Revisa cuándo se juega y qué resultado necesitan.

Universidad de Chile ya tiene fecha para el partido de vuelta contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega motivado tras su contundente victoria por 6-2 sobre Guaraní en el repechaje, y buscará seguir avanzando en el certamen continental frente a los Diablos Rojos.

¿Cuándo y dónde se juega?

El duelo de revancha se disputará el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, Argentina.

¿Qué necesita la U para clasificar?