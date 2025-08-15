Universidad de Chile vs. Audax Italiano: Día, hora y cómo ver el duelo por la fecha 20 de la Liga de Primera

Azules e itálicos se enfrentan en el Estadio Nacional con la mira puesta en la parte alta de la tabla. Revisa la programación y señales para seguir el partido.

Universidad de Chile recibirá este fin de semana a Audax Italiano en un duelo clave por la fecha 20 de la Liga de Primera, con ambos equipos luchando por meterse en la parte alta de la tabla.

Los azules, que vienen de golear 4-0 a Unión Española, se encuentran a seis puntos del líder y necesitan ganar para no perder terreno en la pelea por el título. En tanto, los itálicos llegan tras vencer también por 4-0 a Deportes Limache y podrían escalar al tercer lugar con un triunfo.

¿Cuándo y a qué hora se juega?

El partido se disputará el domingo 17 de agosto desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿Qué canal transmite el partido?

La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium en las siguientes señales:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver online?

El encuentro también estará disponible vía streaming a través de la plataforma MAX para suscriptores, y de forma gratuita para quienes tengan contratados los canales Premium de TNT Sports.