La senadora demócrata cristiana Ximena Rincón fue elegida como la nueva presidenta del Senado tras la renuncia de Yasna Provoste, quien continuará abocada en su carrera hacia las presidenciales de noviembre. CNN Chile conversó con la recién asumida presidenta de la Cámara Alta sobre los desafíos del cargo y sus reflexiones en torno a las dificultades que enfrentó en su fallida precandidatura presidencial.

Sobre sus impresiones del nombramiento, Rincón indicó que “no solo lo valoro, sino que lo agradezco por lo que significa desde el punto de vista del respaldo de mis pares en esta nominación, donde he contado con la unanimidad de mis colegas y se ha sumado el Senador Ossandón”.

Consultada por las dificultades y roces internos que quedaron de su fallida precandidatura presidencial, la senadora confirmó que “sí hice campaña por Yasna Provoste, de hecho, la Región del Maule fue la cuarta con más votación por la senadora, son los resultados los que hablan por sí mismos”.

De igual manera, aclaró que “había una decisión de la ciudadanía en torno a una candidatura, eso no se respetó, pero es parte del pasado“, sin embargo, “invitamos nuevamente a la ciudadanía, concurrimos a votar, el resultado está a la vista y había que respetarlo; eso es lo que hicimos, no solo fui a votar, sino que además impulso, respaldo y me comprometo con la candidatura de nuestra abanderada“.

Asimismo, confirmó que conversó largamente con la senadora Provoste, “sobre los desafíos del futuro” y recordó que ya ha manifestado que “la elección de la presidencia del Senado no puede ser una reparación a un hecho que no se puede volver a repetir, que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la ciudadanía”.

“Si nosotros queremos ganar y transmitir unidad a la ciudadanía, obviamente los mensajes son importantes“, señaló la presidenta del Senado y agregó que, en ese sentido, “no puede quedar ninguna duda de que no hay veto sobre Ximena Rincón y solo hay espacio de trabajo colaborativo con Yasna Provoste”. Igualmente, confirmó que hoy saludó al Senador Elizalde y que “creo que él y yo tenemos que aprender de lo vivido“.

Sobre el trabajo que enfrentará como presidenta del Senado, Rincón fue consultada acerca de la discusión del cuarto retiro, del cual mencionó que “no puede ser una discusión aislada, vamos a esperar si es que llega el proyecto al Senado” y confirmó que su posición al respecto es que “no podemos enfocar en el cuarto retiro la solución de las demandas de la ciudadanía“.

“Necesitamos dar respuesta a hombres y mujeres de nuestro país que necesitan ayuda, pero también debemos garantizar dignidad dando autonomía a los trabajadores, lo que supone empleos dignos y bien remunerados, que permitan dar certezas a las familias y reactivar la economía”.

Finalmente, sobre la discusión presupuestaria, Rincón señaló que, ante algunas voces que hablan de recortes, “necesitamos un presupuesto que reactive, que entienda que hay temas que tenemos que abordar y la generación de empleos y programas de inversión son fundamentales, lo ha dicho el FMI y el Banco Mundial: se necesita reactivar la economía y eso no supone quitar recursos, sino que inyectar recursos”.