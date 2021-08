El pasado lunes concluyó el plazo para las inscripciones de las candidaturas presidenciales, al Congreso y de Consejeros Regionales.

Unas de esas listas fue la del Nuevo Pacto Social que agrupa a la Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Ciudadanos, Nuevo Trato y al Partido Liberal.

Para conocer en profundidad sobre la realidad que vive este conglomerado, CNN Chile conversó con el senador socialista, José Miguel Insulza, quien explicó el estado de la candidatura presidencial del conglomerado, en manos de Yasna Provoste.

“Según las encuestas hay dos nombres que están más arriba, que son Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Yasna Provoste está más atrás que ellos, por eso tiene que remontar. Pero creo que una vez que inicie la campaña va a ir mejorando”, aseguró Insulza.

El senador también indicó que se cometieron muchos errores a la hora de inscribir las listas parlamentarias, aunque según él, fue un problema colectivo.

“Yo no voy a comentar de los nombres [de candidatos en la Región Metropolitana], pero pagamos el precio de las prisas innecesarias. No había ninguna razón, que mientras estábamos con la campaña presidencial no se trabajara con más tiempo en las listas parlamentarias. Santiago es un ejemplo claro. Nosotros teníamos tres candidatos para Santiago, Paulina Vodanovic, Maya Fernández y a Leonardo Soto. Y resulta que una renunció tres días antes y el otro lo hizo el mismo día. Ahí se refleja una improvisación que no es culpa de nadie en particular, si no es porque hacemos las cosas a última hora”, aseguró.

“Es muy lamentable pero no quiero apuntar con el dedo a nadie por ahora. Había un grupo de personas que pudieron haber sido consultadas, pero no lo fueron o se les preguntó tan tarde que ya no estaban disponibles. Una vez más estuvimos corriendo y esas prisas se pagan caro”, agregó el senador.

Por último, Insulza se refirió a la baja votación que recibió la candidata de su partido, Paula Narváez, en la pasada consulta ciudadana. “Creo que hay varios factores. Uno que fue el sábado, porque la gente pensaba que era el domingo. Segundo, las dos semanas que tuvimos para preparar esto y tercero, la cantidad de locales de votación, que era la decima parte de lo que tienen las primarias legales. Pero de todas maneras hubiera esperado una mayor votación para la candidata de mi partido. Creo que de 150 mil votos, me hubiera gustado que estuviera más cercana de la victoria de lo que estuvo”, concluyó.