Este miércoles, integrantes del comando del presidente electo, Gabriel Boric, se reunieron con el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, para conversar sobre la inminente licitación del litio.

En entrevista con CNN Chile, Willy Kracht, coordinador del equipo de minería de Gabriel Boric, detalló que la reunión “transcurrió bien”. “Tuvimos oportunidad de plantear nuestra opinión sobre (…) los distintos elementos que deberían ser incorporados en un proceso de estas características”.

“Esto es una preocupación que nosotros teníamos desde que se inicia el proceso de licitación (…). Habíamos pedido en un par de ocasiones la posibilidad de postergar la decisión de modo tal de poder incorporar mejoras que nosotros creemos que son necesarias en un proceso de este tipo”, manifestó.

El actual Gobierno anunció que buscan producir 400 mil toneladas de litio metálico, dividido en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas cada una. Las ofertas de licitación fueron recibidas hasta el 17 de diciembre y los resultados se conocerán el próximo 14 de enero.

Kracht sostuvo que “el único criterio que pone (el Gobierno) para evaluar es tener una alta recaudación”. “Una Comisión Nacional de Litio entregó hace algunos años una serie de recomendaciones que van mucho más allá de la recaudación (…), ha habido mucha preocupación por los salares”.

“Cualquier proyecto que se quiera desarrollar tiene necesariamente que conversar bien con el cuidado del medio ambiente”, recalcó el experto, quien detalló que, además, contratos previos que se habían negociado “eran mucho más ambiciosos en términos de generación de valor para el país”.

Kracht señaló que les gustaría que el proceso de licitación “se detuviera por un tiempo largo, pero el problema es que jurídicamente no es tan fácil”. “Si uno mira solamente las bases no hay espacio para alterar las fechas (…). Entonces, no es claro que se pueda hacer algo en esa línea”.

“Si esto avanza y se entregan esas cuotas, eso imprime a nosotros un sentido de urgencia respecto de generar capacidades estatales de producción de litio”, dijo el especialista. “Nuestra propuesta de generar una Empresa Nacional del Litio se haría más urgente ante la eventualidad de llegar tarde a la posibilidad de explotar”, cerró.