Vodanovic sobre el apoyo de Demócratas a Kast: “No me asombra ni me llama la atención”

Consultada en CNN Chile, la jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Vodanovic, sobre el respaldo que entregó Demócratas a la candidatura de José Antonio Kast, respondió: “A mí no me asombra ni me llama la atención que hayan hecho este punto político en el día de hoy”.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió al segundo tiempo de la carrera presidencial.

Consultada por Matilde Burgos sobre si es una mala noticia para Jeannette Jara el respaldo de Demócratas a la candidatura del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió: “Usted, que es una persona que está informada mucho más que todos nosotros o la ciudadanía, ¿esperaba una reacción diferente del partido Demócrata? A mí no me asombra”.

En esa línea, planteó que Ximena Rincón y Matías Walker hace tiempo dejaron de ser rostros de centroizquierda.

“Recordemos que ellos tomaron una postura distinta de todo el conglomerado político de la centroizquierda ya en la opción del proceso constituyente, por lo tanto, a mí no me asombra ni me llama la atención que hayan hecho este punto político en el día de hoy”, señaló.

Al preguntarle sobre el emplazamiento que una vez hizo a la timonel de Demócratas, cuando afirmó que ella pertenecía a la derecha, sostuvo: “Bueno. Está ahí la confirmación hoy día”.

Consulta del Partido de la Gente