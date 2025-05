Vodanovic (PS) arremete contra MEO y critica “populismos” en carrera presidencial: “Nosotros no vamos a prometer estadios”

La presidenta del Partido Socialista abordó los comicios en entrevista con CNN Chile Radio, la candidatura de Carolina Tohá y otros temas de interés nacional. Revisa todo lo que dijo.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó duramente el tono que ha tomado el inicio de la carrera presidencial y arremetió contra lo que calificó como “populismos”.

#CNNChileRadio | Estamos hablando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. Conversaremos sobre el Caso Procultura, la polémica por la solicitud de remoción del fiscal Cooper y otros temas de interés nacional. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/jHdSG2XG2h — CNN Chile (@CNNChile) May 19, 2025

Sin mencionar directamente a Marco Enríquez-Ominami, apuntó a su reciente promesa de construir un estadio para Universidad de Chile si logra reunir 10 mil firmas antes del 24 de mayo.

“Nosotros no vamos a prometer estadios, no vamos a prometer cosas que no se puedan cumplir. Vamos a prometer lo posible”, afirmó la senadora en entrevista con CNN Chile Radio, remarcando que su sector apuesta por una política basada en responsabilidad fiscal y compromiso con el país.

La crítica surge luego de que Enríquez-Ominami, quien busca volver a competir por La Moneda, anunciara en redes sociales que, de alcanzar el número de patrocinios requerido, se comprometería ante notario a construir un estadio para el club azul en 2030.

Enríquez-Ominami, quien busca competir por cuarta vez en una presidencial, publicó en redes sociales: “Si ese día [24 de mayo] llegamos a las 10.000 firmas, me comprometo ante notario con el mayor sueño azul: un estadio para la U en 2030”.

Atención azules 💙♥️🤘 Este 24 de mayo, en el aniversario de la U, me la juego.

Si ese día llegamos a las 10.000 firmas en https://t.co/z9nGomA3pD, me comprometo ante notario con el mayor sueño azul: Un #EstadioParaLaU en 2030.

Porque soñar en grande también es hacer política. pic.twitter.com/rAbmo6tNln — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) May 15, 2025

Defensa a Tohá y despliegue del PS

Vodanovic también se refirió al escenario electoral del oficialismo y defendió la candidatura de la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la carta del Socialismo Democrático en las primarias de julio.

Pese a que las encuestas muestran una ventaja sostenida de Evelyn Matthei y José Antonio Kast, aseguró que el panorama aún puede cambiar.

“La política es más que encuestas. Tiene que ver con convicciones y propuestas. El primero de junio vamos a estar todos en la calle trabajando”, señaló.

Añadió que el PS ya desplegó sus equipos territoriales y que Tohá “ha recorrido varias regiones escuchando a la gente, no solo presentando propuestas, sino también tomando nota de sus problemas”.

Destacó además un reciente encuentro virtual del partido con más de mil personas, en el que delinearon su estrategia de campaña territorial.

Espionaje político: “El adjetivo a veces mata”

Consultada por la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el marco del Caso Procultura, que cuestionó la actuación del fiscal Patricio Cooper por interceptar comunicaciones de Josefina Huneeus, Vodanovic valoró el fallo, pero fue cauta frente a la calificación de “espionaje político” hecha por el Frente Amplio.

“Se vulneraron garantías fundamentales, pero yo soy muy cuidadosa con los calificativos. Si alguien cree que hubo espionaje político, debe ejercer recursos legales y probarlo ante tribunales. No se puede acusar sin fundamentos claros”, dijo.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic y acusación de “espionaje político” tras pinchazo al pdte. Boric en Caso Procultura: “Debieran interponer recursos legales si estiman que es así”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/spI2GTNkW1 — CNN Chile (@CNNChile) May 19, 2025

La senadora remarcó que la remoción de Cooper por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, está justificada por la gravedad de los hechos que constató el tribunal, y rechazó que la decisión busque interferir en la investigación.