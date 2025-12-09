Vidal afirma que independiente del resultado del balotaje la alianza de centroizquierda “es fundamental”

El exministro de Estado y uno de los voceros de Jeannette Jara, Francisco Vidal, se refirió a los desafíos tras la segunda vuelta: “Ganemos o perdamos, si lo ponemos en el escenario más realista, la alianza entre la centroizquierda y la izquierda es fundamental”.

Francisco Vidal, exministro de Estado y uno de los voceros de Jeannette Jara, comentó en Hoy Es Noticia de CNN Chile el segundo tiempo de la carrera presidencial.

En su análisis de esta última etapa electoral señaló que, más allá de concentrarse en el desglose del voto, la campaña debe enfocarse en un hecho objetivo y en soluciones concretas: las dificultades que tienen las familias chilenas para llegar a fin de mes. Para enfrentar esa situación, indicó que se requiere rebajar gastos y aumentar ingresos.

En esa línea, destacó la propuesta del excandidato Franco Parisi de eliminar el IVA a los medicamentos. Además, mencionó la propuesta de Ingreso Vital de 750 mil pesos.

Consultado sobre la estrategia que ha adoptado la abanderada del Pacto Unidad por Chile al confrontar a Kast, respondió: “Yo creo que es una forma, como quedó clarito en el debate Archi, de que el candidato se pronuncie explícitamente sobre su propuesta”.

En cuanto a los desafíos que enfrenta el progresismo tras el balotaje del 14 de diciembre, subrayó: “Ganemos o perdamos, si lo ponemos en el escenario más realista, la alianza entre la centroizquierda y la izquierda es fundamental, ya sea para gobernar o para ejercer una oposición responsable y fiscalizadora”.

Enfatizó que “es imprescindible un polo de centroizquierda, pero siempre aliado a la izquierda. Porque la próxima estrategia de la derecha, que ya la estoy adelantando, es que tienen que dividirse”, remarcó.