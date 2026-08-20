Van Klaveren y eventuales malos resultados de Bachelet en sondeo que mide posturas del Consejo de Seguridad: “Ahí habrá que evaluar, pero esa evaluación le corresponde a los países que presentaron la candidatura”

El exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó en CNN Prime la política exterior.

Respecto de los nuevos aranceles de 12,5% promovidos por el presidente Donald Trump a las importaciones de bienes desde Chile hacia Estados Unidos, el diplomático señaló que Norteamérica en estos momentos está “tratando quizás peor a sus aliados que a sus adversarios”, como, por ejemplo, los cruces que ha protagonizado con Europa y Canadá.

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por alza de aranceles impuestos por Trump a Chile: “No creo seamos un socio estratégico para Estados Unidos. Además, Estados Unidos tiene muchos socios estratégicos y no vamos a decir que los trate muy bien”… pic.twitter.com/3WyGukqEOi — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por dichos de canciller sobre relación con EE.UU. “No fue una frase demasiada afortunada decir que EE.UU. es nuestro principal socio estratégico”@tv_monica

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En ese contexto, sostuvo que desde hace varios años existe el desafío de “navegar con cuidado en la relación con Estados Unidos y China. Sabemos que existe una rivalidad y una polarización entre ambas potencias, y sabemos que Chile tiene intereses muy importantes (con ambos países)”.

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por frase “no somos el patio trasero de ningún país” del ministro de Defensa: “Me parece muy correcta la expresión, me alegro que lo haya dicho, y efectivamente creo que corresponde que lo haya dicho”… pic.twitter.com/JaL47kDOuh — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

La participación de José Antonio Kast en la cumbre “Shields of the Americas”

Respecto de la participación que tuvo en ese entonces el presidente electo, José Antonio Kast, a inicios de marzo de este año en la cumbre “Shields of the Americas”, convocada por Trump, afirmó que la asistencia fue un “error” e “innecesaria”. De hecho, reveló que hasta el presente existe la duda y la ambigüedad respecto de si Chile estaba o no participando como miembro pleno en esta iniciativa.

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por asistencia de Kast a cumbre de Mar a Lago: “Claramente creo que fue un error, fue innecesario además, porque se trataba de un presidente electo, es una invitación de cortesía y no sabíamos bien qué era lo… pic.twitter.com/1pTeVHa7gW — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por asistencia de Kast a cumbre de Mar a Lago: “Quedó la duda y la ambigüedad respecto de si Chile estaba o no participando como miembro pleno en esta iniciativa, que es una duda que persista hasta el día de… pic.twitter.com/4uBMfi4cEX — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, sobre las implicancias de que Chile fuese parte del Escudo de las Américas: “Implicaría participar en operaciones que son bastante complejas y asumir compromisos que también son complicados para Chile”… pic.twitter.com/ODW1tmv7Dk — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

Exministro Alberto van Klaveren analiza candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si observa que va mal encaminada la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, respondió que “está por verse eso. No hay todavía resultados oficiales”.

Al preguntarle si cree que la carrera por la Secretaría General de la ONU está complicada, comentó: “Es difícil evaluar eso. Además, el día viernes hay un nuevo straw poll, y ahí veremos qué es lo que sucede y veremos si es que los resultados que se filtraron de la primera prueba se confirman o no”.

Cabe mencionar que este viernes 21 de agosto la expresidenta enfrentará su segunda encuesta informal, realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU).

Tras conocer los resultados, sugirió que “habrá que evaluar si se sigue con la candidatura y en qué términos, pero esa es una evaluación que les corresponde a los países que han presentado la candidatura, porque no podemos olvidar que esta es una candidatura de dos países muy importantes de América Latina y muy amigos de Chile, como Brasil y México”.

Y deslizó una reflexión: “A nosotros nos hubiera gustado mucho que hubiera sido también la candidatura de Chile. Para nosotros eso fue una decepción enorme y difícil de explicar. Además, difícil de justificar”.

En esa línea, indicó que hubiese esperado que se replicara lo mismo con la candidatura de Rebeca Grynspan, de Costa Rica, que recibió el respaldo de su país a pesar de las diferencias políticas.

Al plantearle que el despliegue de la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se vio afectado al no contar con el apoyo de la actual administración, el exsecretario de Estado expresó que “no existe ninguna duda de que la debilita”.

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por el no apoyo del gobierno de Kast a candidatura de Bachelet a la ONU: “La debilita, obviamente de eso no hay ninguna duda, y muchos países se preguntan por qué sucedió eso”@tv_monica… pic.twitter.com/VLSkdZdRpJ — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por el no apoyo del gobierno de Kast a candidatura de Bachelet a la ONU: “Para nosotros eso fue una decepción enorme, enorme, difícil de explicar además, difícil de justificar”@tv_monica… pic.twitter.com/UR0e2TvM6P — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

Finalmente, sobre la relación con el exmandatario Gabriel Boric en medio de los cruces que protagonizó con Donald Trump, precisó que no ahondará en las conversaciones que tuvo con el exjefe de Estado. Sin embargo, dijo que Boric tenía un estilo distinto al de su formación como diplomático.

Sobre la posibilidad de haber renunciado en algún momento a la cartera de Relaciones Exteriores, concluyó que “es un tema que no se puede tratar en público, pero tuve una muy buena relación, sorprendentemente buena, con el Presidente Boric, porque la verdad es que veníamos de mundos muy distintos, somos generaciones distintas, tenemos orientaciones políticas bastante diferentes, pero pese a eso logramos una relación muy buena y estoy muy orgulloso de haber sido parte de su gobierno y haber tenido la relación que logré con él”.

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por salida de los países no alineados: “El presidente Piñera nunca planteó el retiro del movimiento de los no alineados, porque en realidad él estaba muy embarcado en una política de Estado. Me parece un… pic.twitter.com/IZ5FgkPKXH — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026

#CNNPrime | Alberto van Klaveren, exministro de Relaciones Exteriores, por declaraciones de Boric sobre Trump: “El presidente Boric tenía un cierto lenguaje, un cierto estilo de expresarse, yo creo por muy buenos motivos, por lo demás, pero digamos cada uno tiene un estilo, muy… pic.twitter.com/L98yMIijC3 — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2026