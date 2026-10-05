Arrau niega que Gobierno deje peso de la reforma constitucional en el Congreso: “Nos hemos hecho responsables de la gestión en materia de seguridad”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a las críticas de la oposición en torno a la reforma constitucional de seguridad.

La semana pasada, se dio a conocer que el Gobierno se abriría a modificar aspectos esenciales de la propuesta, como la eliminación del quinto estado de excepción y la facultad para extenderlo por hasta 240 días.

La iniciativa fue presentada en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT); sin embargo, ante las aprehensiones expresadas por la oposición y parte del oficialismo, el Ejecutivo comenzó a matizar la iniciativa. Según se dio a conocer, durante los próximos días se presentará una nueva propuesta de los senadores Andrés Longton, Arturo Squella y Jaime Araya.

Desde La Moneda, el jefe de la cartera de Seguridad otorgó un punto de prensa en el cual abordó las críticas respecto a las responsabilidades en materia de seguridad.

También habló sobre el nuevo proyecto que darán a conocer los senadores: “Como han señalado los mismos autores, los mismos senadores a quienes les agradecemos su trabajo para encaminar y buscar consensos para abordar estas materias, tales como fortalecer las decisiones de segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería de Chile, ajustar un estado de excepción constitucional de manera preventiva y otras materias”.

“Estamos a la espera de que se ingrese este proyecto, texto que ya se ha conocido en parte, para iniciar la discusión de estas materias que son importantes en materia de seguridad”, acotó el secretario de Estado.

Por otro lado, negó que el Gobierno esté dejando la responsabilidad de la discusión en seguridad en el Congreso: “Lo que no hemos hecho es centrar la responsabilidad de nuestro plan de acción en el Congreso. Le agradezco siempre a los parlamentarios su buena disposición en avanzar en los proyectos de ley que avanzan rápidamente todas las semanas”.

Arrau continuó diciendo que “sin duda que son importantes las leyes, pero nuestro plan de acción en materia de seguridad está centrado en la gestión, en los planes de escudo de barrios, en la gestión fronteriza, en la gestión penitenciaria, en lo que estamos haciendo con tecnología, en cruces de bases de datos, en tantas cosas de gestión que hemos dado a conocer muchas veces semana a semana”.

“Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando se hacen aseveraciones, como que estamos centrando nuestra gestión y responsabilizando a otros, es todo lo contrario de lo que hemos hecho“.

“Nos hemos hecho responsables de la gestión en materia de seguridad, entregando herramientas, avanzando en focos de gestión, que son siete muy definidos, con cerca de 60 medidas concretas que son las que estamos monitoreando y midiendo. Y esas han ido entregando buenos resultados, como la disminución de homicidios, de ingreso ilegal, aumento de comiso de drogas y tantos indicadores que vamos a conocer cada lunes, semana a semana, que nos tienen confiados en que vamos por un buen camino”, cerró el ministro.