Guía para comprar seguro este Cyber Monday 2026: Cómo detectar sitios falsos y reclamar ante retrasos en envíos

Este lunes 5 de octubre comenzó una nueva edición del Cyber Monday, evento que se extenderá hasta este miércoles. La instancia reunirá cientos de marcas con ofertas y promociones, escenario que a la vez puede incrementar los riesgos de fraudes informáticos, estafas, clonación de sitios y de tarjetas.

En conversación con CNN AM, el abogado experto en derecho al consumidor, Jaime Lorenzini, entregó una guía con recomendaciones prácticas para resguardar las compras, verificar descuentos reales y activar los canales de reclamo ante incumplimiento o estafas.

¿Cómo detectar descuentos reales y no caer en sitios falsos?

Uno de los principales problemas en cada jornada de ofertas apunta a los precios inflados previos al evento. Lorenzini sugirió apoyarse en tecnologías “gratuitas de muy fácil usabilidad” para validar si una rebaja es auténtica.

Asimismo, advirtió sobre la “regla número uno”: es importante comprar siempre a través de los portales oficiales de las marcas o redirigirse desde el sitio oficial del CyberMonday. Por lo que, para verificar si el sitio web al que se accede es seguro, es clave constatar el protocolo HTTPS y el icono de candado en la barra de navegación para evitar sitios clones diseñados para capturar credenciales.

Lorenzini enfatizó que los bancos y tiendas jamás solicitan claves secretas o códigos dinámicos por correo o mensaje: “Ningún banco ni ninguna tienda nos van a pedir claves o la clave dinámica. Quien los pide es un estafador. Ese es el mejor consejo que le podemos dar a los consumidores”.

El riesgo de comprar con Wi-Fi público

El abogado alertó sobre los peligros asociados a realizar compras y transferencias bancarias conectados a conexiones abiertas en cafeterías, aeropuertos, hoteles o el transporte público.

“El Wi-Fi gratis es una gran ventaja para ciertos fines,(…) pero no para realizar transacciones (…) porque no existe una autenticación, hay una menor seguridad y pueden ser interceptados los procesos de autenticación que tenemos nosotros, los usuarios, con los respectivos bancos o proveedores. (…) Espere y llegue a la casa o a su lugar de trabajo“, advirtió el experto.

¿Retrasos de envíos o compras dañadas?

Ante los habituales colapsos logísticos y demoras en los despachos que trae este tipo de eventos, Lorenzini recordó que las compras por internet mantienen exactamente los mismos derechos que las ventas presenciales, por lo que si existe un retraso en el envío o el producto llega con un daño, se debe hacer lo siguiente:

Contactar directamente con la tienda detallando el retraso o daño del paquete.

Si no hay respuesta satisfactoria, ingresar el caso al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). El proceso de mediación colectiva o voluntaria toma cerca de 20 días hábiles.

“Hay una tasa de satisfacción del orden del 50 por ciento. Entonces, sí, uno diría ‘utilice la vía porque el Servicio Nacional del Consumidor va a canalizar con la empresa’ y, si efectivamente es un error de la empresa, se va a obtener razonablemente una respuesta buena, positiva para el consumidor. Utilice esa máquina, que es gratuito“, señaló Lorenzini.

¿Qué debo hacer si soy víctima de estafa durante el Cyber Monday?

En caso de haber caído en una página engañosa o sufrir cargos no autorizados durante este Cyber Monday, el especialista entregó una serie de recomendaciones: