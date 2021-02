Un nuevo programa de Aquí Se Debate tuvo como invitados a los siguientes candidatos constituyentes por el Distrito 16: Juan de Dios Valdivieso (IND-RN) en la Lista Vamos por Chile, Roberto Santa Cruz (PS) en la Lista del Apruebo y Pamela Morales (IND) en la Lista Sexta Unida.

Cabe señalar que el Distrito 16 está conformado por las comunas de Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Marchihue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Placilla, Pumanque, San Fernando, Santa Cruz y San Vicente.

La controversia por los derechos del agua, principalmente en zonas rurales desabastecidas, generó las mayores fricciones en la conversión de los candidatos que competirán en el distrito correspondiente a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Consultado por los cambios que le haría a la actual Constitución, el independiente con un cupo de Renovación Nacional dijo: “Necesariamente para la próxima hay que abordar el tema del agua, porque no es un juego. Muchas veces la toma de decisiones se hace muy lejos de la realidad del Chile rural. Queda un millón y algo más de personas que no tienen agua potable si no es por camiones aljibe o por camionetas municipales”.

En referencia a una solución, Valdivieso señaló que “en lugar de estatizar hay que modernizar el Estado para que fiscalice fuerte, para que asegure el consumo humano a esas familias y para que le dé certeza jurídica a los agricultores”, planteó.

Tras sus dichos, la independiente Morales intervino diciendo: “La realidad que hoy tiene el campo del secano costero no permite análisis. Hoy las familias no tienen posibilidad de subsistir con el sistema actual del agua, debido a que está privatizada en manos de empresas poderosas como Endesa y otras que han capturado todos los derechos de agua, los que se han entregado gratuitamente y que esas mismas empresas y personas han vendido”.

Y añadió: “Entonces, ese sistema que hoy existe no tiene que suceder más; debe cambiarse y quedar en la Constitución garantizado el derecho al agua para consumo humano como prioridad, pero también debe regularse la entrega de agua para la producción”.

Asimismo, se refirió a su rival de distrito: “Me llama la atención lo del candidato Valdivieso porque él pertenece a un sector que ha participado de la privatización del agua, que es un sector que estuvo apoyando el rechazo. Entonces, que ahora quieran participar de la Constitución y estén diciendo que van a hacer este tipo de cambios cuando no lo han hecho en todo este tiempo me parece, al menos, extraño”, afirmó.

Por su parte, el militante del Partido Socialista también tuvo palabras para el IND-RN: “Hay que ser bien caradura para decir que uno quiere cambiar la Constitución, dejando el agua como bien de uso público, cuando él viene disfrazado de independiente con un cupo de Renovación Nacional”

Y prosiguió: “Si tú me preguntas a mí, yo soy del Apruebo de verdad. No me vengan aquí con gente del Rechazo disfrazada, engañando y queriendo mantener y obstaculizar el cambio constitucional”.

Como propuesta, Santa Cruz manifestó que “en la Constitución primero debe estar el derecho al agua como un derecho humano, garantizando su consumo. En segundo lugar, debe ser un bien nacional de uso público. Y no le echemos la culpa al Estado por el problema del agua, si ésta se privatizó en la Constitución del ’80”, criticó.