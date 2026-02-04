“Va a ser una serie muy dura”: Alejandro Tabilo anticipa duelo de Chile contra Serbia en Copa Davis

La primera raqueta nacional señaló que confía en el equipo que representará a Chile y que será una decisión compleja para Nicolás Massú definir quién disputará los partidos de singles.

Los días 6 y 7 de febrero se disputará la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia, torneo en el que Nicolás Massú ejercerá como capitán. El equipo nacional estará integrado por Cristian Garin (78°), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios Vera (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (148° en dobles).

Alejandro Tabilo, primera raqueta nacional, comentó que el enfrentamiento entre Chile y Serbia “va a ser una serie muy dura”. No obstante, aseguró que la presencia del público chileno será un gran apoyo, ya que la serie se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Aún no se ha anunciado la nómina de los dos jugadores que competirán en el dobles de la Copa Davis. Al respecto, Tabilo conversó con CNN Deportes sobre la posibilidad de ser elegido por Nicolás Massú, señalando que la serie de dobles es una de las más importantes del enfrentamiento.

“Hay que estar ahí muy claro, ver también quién juega los singles, para ver quién llega más descansado al dobles o lo que sea. Así que hay que ver todas las partes estratégicas y ver cómo va la serie. Lo bueno es que siempre se puede hacer ahí algún ajuste y hay que probar todas las diferentes combinaciones para ver qué va a ser lo mejor”, declaró.

Además, se refirió a los partidos de singles: “Yo siempre estoy dispuesto a jugar, a estar ahí, defender al país y salir con todo”. Agregó que será una “decisión dura para el capitán”, ya que todos los jugadores tienen posiciones de ranking muy cercanas.

Los aprendizajes de Tabilo en 2025

El tenista nacional ganó el ATP 250 de Chengdu, en China, a fines del año pasado, y además logró avanzar a las primeras rondas de los Grand Slams de la temporada.

Sobre su desempeño, señaló que el año pasado tuvo un inicio “muy complicado”, pero que se fue recuperando a medida que avanzaba la temporada y sumaba más victorias.

“Fue un año duro con todo eso y creo que este año voy a tratar de pensar más en los torneos y en el calendario, sin ser tan exigente en cada competencia. Tomarlo con calma y ojalá que sea un año sin lesiones”, concluyó.