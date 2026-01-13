Tras negativa al corredor humanitario, Lagos Weber sugiere a Kast ser “más cauto y sobrio, como fue en la campaña”

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, comentó en CNN Chile la negativa del presidente de Perú, José Jerí, a establecer un corredor humanitario. “Hay que ser un poquito más cauto y sobrio, como fue en la campaña José Antonio Kast, porque ahí yo lo criticaba como vocero de Jeannette Jara, pero no respondía las preguntas y evadía los debates. Creo que eso le rendía mucho más que andar exponiéndose”, afirmó.

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, abordó en Hoy es Noticia de CNN Chile las declaraciones del presidente de Perú, José Jerí, sobre la negativa a la propuesta del mandatario electo, José Antonio Kast, de establecer un corredor humanitario que permita la salida de migrantes irregulares desde Chile.

El legislador llamó a actuar con cautela para evitar generar expectativas y posteriores frustraciones. En ese sentido, recomendó que el exdiputado sea “más cauto” y sostuvo que, desde su perspectiva, “le dieron un portazo”.

“Yo no voy a hablar de fracaso; voy a decir que se cometió un error por exceso. Él no está todavía en funciones ni a cargo de la política exterior. Fue a hacer una visita, que ciertamente es de cortesía, pero esas visitas rinden más cuando uno es jefe de Estado, que es lo que va a ocurrir con Kast a partir del día 11 de marzo”, agregó.

Asimismo, señaló que lo ocurrido fue un “costo innecesario” y planteó que, previo al inicio de su mandato, es “mejor evitar esa exposición”.

“Creo que hay que ser un poquito más cauto y sobrio, como fue en la campaña, porque ahí yo lo criticaba como vocero de Jeannette Jara, pero no hablaba mucho, no respondía las preguntas, se escabullaba por el lado, evadía los debates. Creo que eso le rendía mucho más que andar exponiéndose a ir a pedir un corredor humanitario y salir a decir después de la reunión conjunta: ‘yo he pedido un corredor humanitario’, para que al día siguiente te digan: ‘no te vamos a dar tu corredor humanitario bajo ningún respecto’. ¿Para qué hacer eso? Entonces, yo creo que es mejor ser más cauto, más sobrio, paso a paso”, concluyó.