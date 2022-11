“Estoy ahora en el Registro Civil intentando sacar el certificado de defunción para mi hija no nacida y el sistema no permite que salgo mi nombre porque no soy hombre”.

Estoy ahora en el @RegCivil_Chile intentando sacar un certificado de defunción lara mi hija no nacida y el sistema no permite que salga mi nombre PORQUE NO SOY HOMBRE. No se ha implementado la ley de matrimonio igualitario y esto nos daña. No se imaginan el dolor que tengo. pic.twitter.com/mgxW1xiCzt

— Isabel Amor (@_isabelamor) November 25, 2022