Dólar cierra octava sesión al alza y roza los $925 mientras el petróleo cotiza en torno a los US$ 69

Por octava sesión consecutiva, el dólar cerró con alzas frente al peso chileno, siendo una subida de $3,5 este viernes, con lo que acumula casi $40 desde el 16 de junio, cuando finalizó la jornada en $886,38.

En concreto, el billete verde cotizó en $924,7 al cierre de la semana, siendo el máximo para la divisa norteamericana desde el 31 de marzo, cuando se ubicó en $926,27.

Factor internacional vuelve a ser protagonista

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, señaló que la razón detrás del fondo de la fluctuación de la divisa es la tensión en el estrecho de Ormuz, Trump acusó a Irán de disparar al menos cuatro drones contra buques que transitaban la zona, impactando un carguero con bandera de Singapur, lo que calificó como una violación “insensata” del alto el fuego.

“El ataque obligó a pausar el plan de evacuación coordinada de más de 11.000 marineros que supervisaba la OMI. Pese a esto, el tráfico marítimo se mantuvo resistente, ya que el mercado interpreta que la violación no escala hacia un conflicto mayor“, explicó.

En paralelo, afirmó que el mensaje desde la Fed sigue siendo hawkish, Kashkari proyectó una subida de tasas en 2026 y ningún cambio en 2027, además de remarcar que la inflación alta no se explica solo por el petróleo y los factores geopolíticos de Medio Oriente.

“El economista jefe del FMI respaldó el giro de la Fed hacia abandonar el forward guidance firme, lo que mantiene al mercado más atento a cada dato económico que se publique. A esto se suma el frente comercial, con Trump amenazando aranceles del 100% a cualquier país europeo que imponga impuestos a servicios digitales de empresas estadounidenses”, agregó.

Por su parte, la senior account manager de XTB, Aline Moraes, afirmó que el contexto internacional también favorece al dólar, Wall Street opera con presión bajista por las caídas de las grandes empresas tecnológicas, mientras los inversionistas reducen exposición a activos de riesgo.

“El cobre avanza 0,36%, aunque mantiene un comportamiento cauteloso, ya que persisten las dudas sobre la recuperación de la demanda industrial global, limitando el respaldo para el peso chileno”, añadió.

“Desde el punto de vista técnico, el USDCLP mantiene un sesgo alcista tras superar la SMA de 200 períodos en gráfico diario, ubicada en torno a los $912. Si logra consolidarse por encima de los $925, podría extender el movimiento hacia los $939. En cambio, una pérdida de este nivel abriría espacio para una corrección hacia la zona de los $912, aunque la tendencia de corto plazo continúa favoreciendo a los compradores”, cerró.

Petróleo borra ganancias de la guerra y cotiza en torno a los US$ 69

En cuanto al petróleo, ha mantenido una tendencia bajista desde que se firmó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que llevó al crudo a cotizar en niveles previos al inicio del conflicto en la región.

En ese sentido, el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 3,93% hasta los US$ 69,09, mientras que el Brent cayó 4,66% y se ubicó en los US$ 71,75.

El analista de mercados de Capitaria, dijo que la pérdida de terreno del petróleo se debe a la mejora del tráfico a través del estrecho de Ormuz y el avance del acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán.

“Los envíos de crudo por el estrecho aumentaron esta semana hasta su nivel más alto desde que comenzó el conflicto, lo que ha reducido sustancialmente la prima de riesgo geopolítico que sostenía al petróleo en niveles elevados”, aseveró.