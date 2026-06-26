Volkswagen evalúa recortar 100.000 empleos en todo el mundo y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen estaría evaluando eliminar hasta 100.000 empleos en todo el mundo y cerrar cuatro fábricas en Alemania como parte de una intensificación de sus planes de ahorro.

La cifra representa el doble de los 50.000 recortes que el grupo había anunciado hasta ahora, de los cuales 35.000 correspondían a la marca Volkswagen, y equivale a alrededor del 15% de su plantilla global de casi 660.000 trabajadores.

Las fábricas que podrían cerrar a medio plazo son tres de la marca Volkswagen —Hannover, Zwickau y Emden— y la planta de Audi en Neckarsulm, según consignó la revista alemana Manager Magazin.

Los planes forman parte de los nuevos objetivos establecidos para 2030 que la junta directiva del grupo discutió el miércoles. El consejo de supervisión de la compañía debatirá sobre ellos el próximo 9 de julio.

El grupo Volkswagen, propietario de marcas como Audi, Porsche, Seat, Cupra y Skoda, había acordado previamente con el sindicato IG Metall una garantía de empleo hasta al menos 2030 en sus fábricas alemanas, lo que hace prever una resistencia significativa de los trabajadores ante cualquier avance de estos planes.

Tras conocerse esta información, las acciones del grupo cedieron un 3,91%, hasta los 74,28 euros en la Bolsa de Frankfurt.