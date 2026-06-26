Burro tendrá su propia película derivada de Shrek con fecha de estreno para 2028

El personaje de Burro, con la voz de Eddie Murphy, tendrá su propia película derivada de la franquicia de Shrek, titulada “Donkey” y con estreno previsto para el 30 de junio de 2028. Según informó Variety, la cinta será una historia de origen que explorará cómo Burro llegó al punto en que el público lo conoció en la primera película de Shrek, con Murphy poniendo voz a una versión más joven del personaje.

Burro ha sido uno de los personajes principales de la franquicia desde su debut, apareciendo en las cuatro películas existentes y en la próxima quinta entrega, además de cortometrajes, especiales de televisión, atracciones de parques temáticos y videojuegos. Hasta ahora, el único personaje de Shrek en recibir una película propia fue el Gato con Botas, que protagonizó cintas en 2011 y 2022.

Dirección y contexto de la franquicia

Según reportó NME, “Donkey” será dirigida por Charlie Bean, responsable de “The Lego Ninjago Movie” y la versión de acción real de “Lady and the Tramp” de Disney, junto a Matt Flynn, quien trabajó como artista de guion gráfico en la segunda película del Gato con Botas.

El anuncio llega antes del estreno de “Shrek 5”, programado para junio de 2027, con el regreso de Murphy, Mike Myers y Cameron Díaz, además de la incorporación de Zendaya como la hija de Shrek y Fiona. La película fue retrasada desde su fecha original prevista para este año, y su primer teaser, lanzado en febrero, generó críticas de fanáticos por el cambio en el estilo de animación.