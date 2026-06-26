El emplazamiento de Petro a Kast tras su tenso altercado con mujer en Villarrica: Acusó “soberbia” y “desprecio a la gente”

Este viernes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó una situación protagonizada por el Presidente José Antonio Kast en medio de su visita oficial a La Araucanía.

Durante este pasado martes, mientras el mandatario saludaba a personas en Villarrica, tuvo una fuerte discusión verbal con una mujer que se encontraba junto a su hijo.

Dicha mujer -quien además tenía antecedentes penales por estafa- le habría gritado cosas antes de encararse con el Presidente.

El día posterior, el presidente colombiano uso su cuenta de X para compartir un video del hecho y referirse a su par chileno.

Petro señaló que “esta forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina”.

“Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”, sentenció.