El emplazamiento de Petro a Kast tras su tenso altercado con mujer en Villarrica: Acusó “soberbia” y “desprecio a la gente”

Este viernes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó una situación protagonizada por el Presidente José Antonio Kast en medio de su visita oficial a La Araucanía.
Durante este pasado martes, mientras el mandatario saludaba a personas en Villarrica, tuvo una fuerte discusión verbal con una mujer que se encontraba junto a su hijo.
Dicha mujer -quien además tenía antecedentes penales por estafa- le habría gritado cosas antes de encararse con el Presidente.
El día posterior, el presidente colombiano uso su cuenta de X para compartir un video del hecho y referirse a su par chileno.
Petro señaló que “esta forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina”.
“Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”, sentenció.
Está forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina
Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos pic.twitter.com/PNTQ8OBAeZ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2026
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