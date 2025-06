“Tohá hizo bien en callar”: Las críticas cruzadas entre Landerretche y el FA en análisis del panel de Tolerancia Cero

El panel de Tolerancia Cero analizó lo que fue el primer episodio de confrontación que desataron las palabras del economista socialista en cuanto a si es creíble o no el cambio del Frente Amplio luego de haber pasado por la administración pública.

Las palabras de Óscar Landerretche sobre el Frente Amplio y el Presidente Gabriel Boric generaron una oleada de críticas cruzadas en la centro izquierda a solo días de iniciada la campaña de cara a las primarias presidenciales.

El economista, parte del equipo de campaña de la candidata Carolina Tohá, esbozó una crítica sobre el cambio que han mostrado en el partido oficialista y en el mandatario, asegurando que a su juicio el comportamiento que han sostenido por años no cambiará por haber pasado por el Ejecutivo.

“Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo. Y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que no va a ocurrir? No, no estoy convencido”, fue parte del comentario que lanzó.

Esto se sumó a que él mismo adelantó que no daría su voto si fuera Jeannette Jara la candidata que triunfara en las primarias, algo que fue comparado por la carta comunista con actitud de Quico, el personaje de El Chavo del 8, que tras molestarse se llevaban la pelota para la casa.

En el panel de Tolerancia Cero fue analizado este episodio y cómo podría afectar a una u otra candidatura.

Pepe Auth comenzó señalando que si hubiera estado en la posición de Tohá habría reservado el respaldo de Landerretche para la primera vuelta de noviembre y no para esta instancia en la primaria del sector.

“El electorado fundamental de una primaria es el electorado que adhiere al Gobierno. Por lo tanto, una crítica tan ácida y tan radical al Gobierno es contraproducente para efectos propiamente electorales”, comentó el panelista de Tolerancia Cero.

Con todo, para el analista político fue un movimiento correcto el de Tohá al mantener silencio en cuanto a esta polémica y reiterar que respetará el acuerdo de la primaria.

