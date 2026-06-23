“Tenemos poca presencia policial, un abandono del territorio”: Alcalde de San Bernardo insiste en apoyo de Fuerzas Armadas tras muerte de menor en encerrona

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió a la muerte de un niño de 12 años tras una violenta encerrona ocurrida durante la madrugada en la comuna, calificando el hecho como “muy brutal” y apuntando a la utilización de menores de edad en delitos violentos.

En Hoy Es Noticia, White afirmó que “ha sido un día difícil por la contención, el acompañamiento no solo a la familia, sino también a los equipos, a las policías, además de la estrategia de poder llegar a los que cometieron este delito; es una situación que todo al mismo tiempo genera una conmoción no fácil de sobrellevar porque el hecho es muy brutal”.

White sostuvo que este caso refleja una problemática que ya han advertido, asegurando que “venimos hace mucho tiempo advirtiendo de la cruda realidad que se está viviendo en algunos barrios liderados por menores de edad que, lamentablemente, dada la condición sistemática y estructural de la sociedad en la que hoy estamos inmersos, hay una ventaja muy grande del crimen organizado para apropiarse y dirigir hoy día jóvenes que actúan de esta manera con esta violencia”.

#HoyEsNoticiaCNN | Alcalde de San Bernardo por participación de menores en delitos y la idea de rebajar la edad de responsabilidad penal: “El problema es tan complejo y multifactorial que no hay una solución por sí sola; son muchas acciones las que hay que realizar”.@matiburgos… pic.twitter.com/She6t2o4Vf — CNN Chile (@CNNChile) June 23, 2026

El jefe comunal planteó que la respuesta no puede limitarse a la mera rebaja de la edad de responsabilidad penal y apuntó a la captación de niños y adolescentes por parte de organizaciones delictuales. “Estamos siempre llegando tarde porque en el fondo, claro, decimos, atrapemos a los delincuentes, pongámonos tras la reja, pero hay un fenómeno mucho más cruel que está pasando, que es la instrumentalización de menores que llegan a esta situación”, complementó.

En materia de seguridad, el alcalde insistió en la falta de dotación policial en la comuna y aseguró que una de las principales solicitudes al Gobierno es reforzar la presencia en el territorio, detallando que ellos han pedido “tres acciones concretas. La primera era mayor presencia policial. Nosotros en San Bernardo tenemos un índice de cobertura policial de 0,37. ¿Qué significa eso? Que de 100 procedimientos policiales en San Bernardo, Carabineros está respondiendo a 37 casos de 100”.

White también planteó la necesidad de avanzar en el apoyo de las Fuerzas Armadas para tareas específicas de resguardo, debido a la falta de efectivos policiales disponibles. “Tenemos poca presencia policial, un abandono del territorio, especialmente en comunas más complejas, y en ese sentido tenemos que dar una señal concreta de acompañamiento”.

#HoyEsNoticiaCNN | Tragedia en San Bernardo: Niño muere en encerrona Christopher White, alcalde de San Bernardo: “Hoy día el diagnóstico está más que claro. El problema es que nuestra acción va más lenta de lo que avanza el crimen organizado”.@matiburgos… pic.twitter.com/RCZce7DD2U — CNN Chile (@CNNChile) June 23, 2026

Consultado por el uso de las FF. AA., defendió su postura y aseguró que responde a una realidad que enfrentan distintas comunas: “Hoy el rol que nos compete nos obliga también a darle respuesta a las comunidades que están en un estado de abandono y en un estado de derecho. Yo siento y creo que tenemos las condiciones para, en un marco de respeto, de procedimiento, de protocolo, de resguardo y de atribuciones, decirle a las Fuerzas Armadas: colaboren con nosotros en estas tareas, haciendo un equipo frente al crimen organizado”.

Finalmente, White llamó a construir acuerdos transversales para enfrentar la crisis de seguridad y aseguró que es necesario reconocer la magnitud del problema: “Yo creo que, como lo decía el ministro, el Estado ha fallado. Y eso es categórico y es bueno, creo que partir por ahí diciéndolo”, dijo, agregando que “lo que nosotros debiésemos hacer hoy día y que yo creo que es muy difícil de construir es que se generen acuerdos transversales donde se pongan temas comunes sobre la mesa”.

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