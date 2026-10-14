Delegada de Talagante advierte que familias evacuadas por crecida del Mapocho no podrán regresar: “El agua sigue entrando”

La delegada presidencial provincial de Talagante, Annemarie Müller During, advirtió que las familias evacuadas del sector más expuesto del campamento Ribera del Río Mapocho no podrán regresar por ahora a sus viviendas, debido a que el agua continúa ingresando tras la apertura de un brazo del cauce.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad explicó que durante la jornada anterior se reforzó la evacuación del sector ante el aumento del caudal y el riesgo para las viviendas emplazadas dentro de la cuenca.

“El agua sigue entrando, no va a parar de entrar porque ya ese brazo del río se abrió”, señaló.

Según Müller During, incluso cuando el nivel del río disminuyó durante la mañana anterior, el flujo continuó alcanzando las viviendas más cercanas.

“Eso ya está entrando a las casas constantemente (…) esa gente no va a poder volver”, afirmó.

Cerca de 200 viviendas permanecen en riesgo

La delegada detalló que el campamento está compuesto por alrededor de 624 viviendas y que cerca de 200 corresponden al sector que se mantiene bajo un riesgo más inmediato por la crecida del río.

Muchas familias habían abandonado previamente el lugar por sus propios medios y se trasladaron a casas de familiares o redes de apoyo. Sin embargo, durante la jornada anterior todavía quedaban personas que se resistían a salir.

“Ayer sacamos alrededor de 60 personas que eran las que no querían salir, que son las mamás con sus hijos que todavía quedaban ahí”, explicó.

El operativo contó con participación de equipos municipales, personal de emergencia, Ejército y Carabineros.

Müller During relató que fue necesario insistir reiteradamente para lograr la salida de todos los habitantes del área de mayor riesgo.

“Debemos haber pasado unas cinco veces, cinco o seis veces por lo menos, tocando puerta con megáfono para que salieran y la gente no quería salir”, sostuvo.

Ante la emergencia, las autoridades evaluaron habilitar un albergue y finalmente utilizaron de manera provisoria una sede social.

Sin embargo, solo nueve personas llegaron al recinto, situación que la delegada atribuyó a que la mayoría de los evacuados contaba con familiares, amigos u otras redes donde permanecer.

La autoridad agregó que también se mantiene monitoreo sobre otro campamento ubicado en El Monte, aunque explicó que ese asentamiento se encuentra a una cota más alta y presenta, por ahora, una condición menos riesgosa.

“Estamos en constante coordinación” con las autoridades comunales, señaló.