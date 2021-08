La Fiscalía Centro Norte solicitó la formalización de la ex ministra de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, agendada para el próximo 5 de octubre por una presunta malversación de fondos reservados de Carabineros por un total de $47 millones.

Blanco fue secretaria de Estado entre los años 2006 y 2010, época donde habría sido parte de esta malversación de fondos, donde además están siendo investigados tres ex generales directores de la institución.

Ante esto, la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra, conversó con CNN Chile sobre la situación que vive la ex ministra. Lo primero que aclaró, es que las instituciones de investigación han realizado su trabajo. “El vaso medio lleno de una noticia como una como esta, que nunca es buena, es que las instituciones están funcionando. El Consejo Defensa del Estado emite una querella, la fiscalía formaliza y por lo tanto tenemos que ver cómo avanza el caso para ver si se demuestra culpabilidad de los involucrados, y que si pasa que se dicten las penas máximas por el daño que le hacen al país”, aseguró.

Sierra también afirmó que la legislación de los gastos reservados tiene que ser mejorada. “Es un asunto totalmente legislable. Tenemos que entender que en cualquier situación de poder donde no haya rendición de cuentas las probabilidades de corrupción aumentan. Los gastos reservados es muy fácil llevárselos para la casa porque la legislación es muy vaga. No hay que hacer un detalle o presentar boletas para comprobar en que se gastó. Debería existir un mecanismo de control externo que tengamos como Estado”, afirmó.

Para ella, este caso vuelve a desmentir la teoría de que en Chile no existía la corrupción. “Es bueno que salga de a la luz pública, porque en el momento en que ocurría estos hechos hablábamos de que Chile era el ejemplo de Latinoamérica y que no había corrupción. Y con esto, se demuestra que había corrupción en las cúpulas del gobierno. No olvidemos que en la época que se le acusó de estos delitos a Javiera Blanco, ella fue ministra y consejera del CDE. Y si no confiamos en nuestras autoridades, ¿en quién lo hacemos?”, explicó Sierra.

Por último, la presidenta de Chile Transparente comentó sobre el último caso de corrupción en la PDI y cómo esto debilita las confianzas de la ciudadanía. “Lo más grave de estos casos es cómo protegemos a nuestras instituciones. Hoy vivimos un momento crítico, donde hay un debilitamiento de las confianzas. El caso de la PDI influye mucho en esto. Esta era la institución de las Fuerzas Armadas con mayor confianza en el 2020. Y ahora nos enteramos que esa era la práctica del uso de los gastos reservados. Esto daña a las personas porque ven que no pueden confiar en nadie”, concluyó.