El ministerio de la Secretaría General de la Presidencia se reunió esta semana con la comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional para generar una mejor coordinación de los gastos. Esto, luego de que se informara un monto de $34 millones de pesos disponibles para la instancias.

“Nosotros tenemos un presupuesto de más de 8 mil millones. 6 mil millones que aprobó la Ley de Presupuestos por el Congreso Nacional, más 2 mil millones que se han ido implementando a través de modificaciones presupuestarias para poner en marcha la Convención”, detalló a CNN Chile, el subsecretario general de la cartera, Máximo Pavez.

En esa línea, Pavez fue enfático en aclarar que no es efectivo que solo queden 34 millones para la Convención: “hay algunos gastos que no se pueden realizar, por mandato constitucional y por los límites que da la Ley de Presupuesto, hasta que la CC no dicte el reglamento que tiene que contener al menos 2 órganos: un comité externo que tenga relación con la administración y el destino de las asignaciones (…) y los gastos de adquisición de bienes y servicios (…) que permita hacer las solicitudes de compra al Gobierno”.

En esa línea, el subsecretario afirmó que mientras no se dicte dicho reglamento, ni se conforme el órgano, es la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, quien está a cargo de hacer llegar todos los requerimientos al Gobierno, para que puedan ejecutarlos.

Sin embargo, la autoridad especificó que el problema para concretar dichas solicitudes, es que éstas no estarían llegando a tiempo, y que sin la institucionalidad definida, es difícil generar una coordinación eficaz para realizar las compras y gastos necesarios para la convención.

“El mensaje que nosotros transmitimos ayer en esta comisión, que fue una muy buena reunión donde pudimos responder preguntas y establecer inquietudes, es que nos ayuden a que la Convención se pueda planificar“, explicó Pavez, haciendo alusión a las dificultades para llevar bien los procesos, insistiendo en que los presupuestos necesarios están garantizados.

Respecto a la polémica cifra de 34 millones, el subsecretario aclaró que se trata de un monto específico para la Partida 22 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República referente al gasto en adquisiciones de bienes y servicios. Así mismo, señaló que esta cantidad se podría complementar a través de modificaciones presupuestarias.

“He visto convencionales con poca comprensión o con quizá mala voluntad, han dicho que quedan 34 millones para el funcionamiento de la Convención. Eso es insultar la inteligencia de los chilenos (…) La ley de presupuestos y los gastos en el sector público, que es dinero de todos los chilenos, no se gasta de cualquier manera“, enfatizó Pavez, aclarando la situación presupuestaria de la CC.