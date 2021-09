El pasado lunes, el convencional constituyente por la Lista del Apruebo, Agustín Squella, en conversación con Radio Cooperativa, manifestó que “no sé cómo diablos estamos todavía discutiendo los 2/3″ y afirmó que “se acaba la Convención (Constitucional)” si es que se modifica este quórum para la aprobación de normas de la nueva carta fundamental.

Sus dichos no pasaron inadvertidos, de hecho su par Marcos Barraza (PC) lo criticó señalando que “creo que él básicamente es un ejemplo de quien vive con nostalgia la democracia de los acuerdos, no se siente cómodo cuando hay soberanía popular, más bien quiere una democracia restrictiva”.

En conversación con CNN Chile, el abogado y académico quiso aclarar sus dichos, manifestando que los 2/3 “están establecidos no por un acuerdo político el 15 de noviembre, sino que fueron establecidos por una reforma constitucional, la misma que convocó a plebiscito, la misma que creó la Convención, que dijo que seríamos 155, que sería paritaria, con la presencia afortunadamente de pueblos originarios”.

“Todas esas reglas que están en la Constitución las hemos ido aplicando y cumpliendo rigurosamente”, señaló Squella e indicó que “no veo por qué la regla de los 2/3, que también está en la reforma constitucional, no debiéramos aplicarla y cumplirla“. El convencional recordó que en su campaña “no oculté nunca que me parecía un quórum excesivo“, sin embargo, dijo, la CC “no tiene competencias para modificar esa regla“.

En ese sentido, hizo un llamado y manifestó que “le pido a los constituyentes que quieren modificar la regla de los 2/3 dentro de la CC, que planteen la modificación donde verdaderamente corresponde: en el Congreso Nacional“. A su vez, Squella aclaró los dichos sobre la norma que le valieron algunas críticas: “no pronostico el fin de la Convención de la que formo parte ni menos deseo que eso ocurra, solo digo que si la CC determinara cambiar por mayoría de votos cambiar el ella el quórum, su existencia futura estaría en riesgo“.

“En la Convención se puede discutir absolutamente todo sin ninguna restricción“, señaló el constituyente, no obstante, especificó que “lo que no podemos hacer después de ese debate, que por lo demás no hemos tenido con franqueza, acordar como Convención que no nos vamos a sujetar a los 2/3 en la aprobación de nuevas normas constitucionales”, debido a que “la Convención está sujeta a reglas, a unas pocas reglas, y esa es una de ellas; no hay ninguna Constitución, que se apruebe en democracia, que no esté sujeta a algún tipo de reglas”.

“No podemos los convencionales pecar de arrogancia y creer que nosotros somos los únicos representantes del pueblo”, manifestó, sentenciando que “el único soberano es el pueblo, no lo es el Parlamento ni la Convención, y la mejor prueba es que la CC no aprueba una nueva Constitución, sino que la propone, eso es lo que se espera de nosotros”.

Específicamente con respecto a la respuesta del convencional Barraza ante sus dichos, Squella señaló lamentar las expresiones de su par: “Creo que no me conoce lo suficiente como para afirmar que no estoy contento con la soberanía popular” y que “lo que le está haciendo daño a la Convención son estas descalificaciones de unos constituyentes a otros, yo jamás he descalificado a ninguno en particular, solo he hecho una advertencia, sincera y lealmente“.

Respecto a la norma en sí, asumió que “justificadamente, los 2/3 en Chile tienen mala prensa, porque nos acordamos todos de la Constitución del 80″ y manifestó que “yo nunca estuve de acuerdo con ese altísimo quórum en el caso de la Constitución del 80, pero estos son otros 2/3, no podemos verlos como si siempre se tratara de un maleficio”. De esta manera, Squella indicó que “estos no son impuestos por una dictadura, fueron adoptados por el acuerdo de un Congreso democráticamente elegido y tienen la virtud de empujarnos a los constituyentes ponernos de acuerdo“.

“Aunque mi vida ha sido académica, entiendo la actividad política”, sostuvo, señalando que “entiendo que dentro de la CC se hayan formado grupos políticos por afinidad de ideas, cómo no comprender eso, por mucho que yo no participe de ninguno pero esté abierto a conversar con todos“. Asimismo, manifestó que no está cerrado a conversar con todos sus pares “y creo que se va a ir configurando un cierto espectro de acuerdo amplio para las votaciones, que ya ha pasado muchas veces”.

Finalmente, ante el polémico caso del convencional Rojas Vade, Squella sentenció que “jurídicamente no está claro cuál es el trámite que se debería dar, pero políticamente daría un buen paso renunciando a la Convención”, algo que, destacó, “él tiene que decidirlo”.