El convencional constituyente de la Lista del Apruebo Agustín Squella conversó con Última Mirada sobre el trabajo de la Convención Constitucional y el proceso de redacción de una nueva Carta Magna. Squella dijo que ve “muy difícil, por no decir imposible, que el proceso se detenga y sobre todo que pueda volver atrás. En parte importante, que eso no ocurra depende de nosotros mismos, los constituyentes, de que seamos capaces con nuestra conducta, con nuestro trabajo incesante -que lo es por largas horas diarias-, con nuestras declaraciones a la opinión pública, con la manera como nos tratamos unos a otros, señalemos a la opinión pública y la reafirmemos en el apoyo mayoritario que da la Convención”. “Pero si nosotros nos descarriáramos, si nosotros invadiéramos potestades de otros poderes del Estado, si nosotros -más allá de tres o cuatro casos episódicos- nos empezáramos a tratar definitivamente mal dentro de la Convención, si hiciéramos declaraciones desmesuradas -ha habido de algunas, pero son minoritarias-, si persistiéramos en esas conductas indebidas, claro, vamos a lesionar nosotros mismos a la Convención. Pero yo creo que la Convención no está en riesgo”, agregó.