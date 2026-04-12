Solari por ataque a ministra: “El gobierno aprovechó esto para tratar de armar un gran caso, como si fueran ellos contra el mundo”

En Influyentes, el exministro del Trabajo condenó tajantemente lo ocurrido. "Una ministra mujer, joven, mapuche, científica, que está empezando a ejercer su rol, es objeto de ataques personales totalmente agraviantes; me parece inaceptable y punto", sostuvo.

El exministro del Trabajo y economista, Ricardo Solari, abordó la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, marcando una condena categórica a los hechos y cuestionando su utilización en el debate político.

En conversación con Influyentes, sostuvo que existe un rechazo transversal, aunque advirtió que este debe traducirse en acciones concretas. “Tengo la sensación de que hay un ambiente de condena muy transversal”, afirmó, agregando que este “debería concluir en que la universidad tome alguna acción nítida respecto de quiénes son responsables de estos hechos”.

Asimismo, subrayó la necesidad de una señal institucional clara. “Esto debe ocurrir con fluidez y rápido, para que envíe una señal de que en Chile la violencia es totalmente inaceptable, y mucho más en los espacios universitarios”, indicó.

También rechazó los intentos de relativizar lo ocurrido. “A mí no me gustan dos extremos en esto. Uno, los que contextualizan los actos de violencia y dicen ‘es muy grave, pero…’. El tema es que esto es inaceptable. Una ministra mujer, joven, mapuche, científica, que está empezando a ejercer su rol, es objeto de ataques personales totalmente agraviantes; me parece inaceptable y punto”

Junto con ello, Solari criticó lo que considera una instrumentalización política del caso por parte del Ejecutivo. “El otro extremo es que quien empieza a sacarle puntas al labio a propósito de un hecho que todo el mundo condena (…). Creo que el gobierno aprovechó esta situación para tratar de armar de esto un gran caso, como si fueran ellos contra el mundo”, señaló.

Por otra parte, se refirió a sus expectativas respecto a la estrategia del gobierno: “Me imagino que el gobierno, que ha perdido bastante apoyo, va a tratar de sostenerlo en su núcleo duro, ese 40% que hoy aparece apoyándolo, y va a irse más por ese lado que por buscar diálogos o acuerdos. Puede ser un prejuicio, pero sería raro que en su primer paquete legislativo renuncie a lo que prometió en campaña”.

Mira la entrevista completa