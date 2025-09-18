Símbolo de identidad nacional: ¿Cómo han evolucionado las fondas en Chile?

En Entrevistas CNN, José Pedro Hernández, historiador UDLA, conversó sobre los orígenes de estas celebraciones y el rol que cumple la música, entre otros aspectos.

Con ramadas de colores, cueca, empanadas y vasos de chicha en alto, las fondas se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de las Fiestas Patrias en Chile.

Estos espacios de celebración popular, que combinan música, comida y tradiciones, han acompañado por generaciones el 18 y 19 de septiembre, reflejando en cada época los cambios sociales y culturales del país.

Desde las primeras fondas improvisadas en plazas y barrios hasta los grandes recintos organizados que hoy reúnen a miles de personas, su evolución no solo habla de la fiesta, sino también de cómo los chilenos se reconocen y reinventan en torno a su identidad nacional.

¿Cómo han evolucionado las fondas?

En Entrevistas CNN, José Pedro Hernández, historiador de la Universidad de Las Américas (UDLA), sostuvo que “las fondas, las ramadas y todas las celebraciones del 18 de septiembre como tal comienzan una vez que Chile se independiza de España, principalmente cuando hablamos de este Chile que comienza la República de Chile. Estamos hablando de 1823 en adelante”.

“La élite política del momento, los criollos del momento, querían sacarse todo lo que eran los españoles, olvidar todas las tradiciones españolas y rescatar lo autóctono, lo chileno, y es así como comienzan con todas estas festividades de las fondas, las ramadas, la cueca, los juegos típicos, entre otras, y darle esa fuerza, ligado también con otros símbolos patrios de la bandera y más adelante el escudo nacional”, agregó.

