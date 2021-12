La jefa de campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Izkia Siches, descartó los dichos de José Antonio Kast respecto a la participación de Boric en los debates de cara a la segunda vuelta.

Para el viernes pasado estaba programado un encuentro entre ambas cartas presidenciales en la Asociación de Emprendedores de Chile, donde Boric debió restarse ya que se presentó en el Congreso para votar el cuarto retiro. Esto se sumó a la cancelación de su participación en el debate organizado por CNN Chile y Chilevisión programado para el pasado domingo, lo que le valió críticas por parte del candidato del Frente Social Cristiano.

“Este domingo 5 de diciembre se realizaría el primer debate presidencial en CNN Chile junto a Daniel Matamala y Mónica Rincón. Sin embargo, Gabriel Boric se bajó y se está arrancando de todos los debates. Es fundamental que los candidatos presidenciales den la cara frente a Chile”, expresó Kast en su cuenta de Twitter.

Ante esto, Siches aseguró en entrevista con CNN Chile que tal afirmación es “absolutamente falsa” y que debieron mover la fecha de los debates por el viaje a Estados Unidos que realizó el abanderado republicano. “Quiero desenmascarar que el candidato del Gobierno ha sido el que ha viajado al extranjero en el contexto de una campaña, por ello se tuvieron que mover fechas de debates”, expresó en Noticias Express.

Además, precisó que Boric “siempre ha estado disponible a llevar nuestras ideas a todos los rincones” y confirmó que el candidato sí participará en el debate de Anatel y de la Archi”.

“Como jefa de campaña me siento muy responsable de cuidarlo, de tenerlo muy fresco y participando en cada uno de estos lugares en su mejor desempeño. Tenemos un tremendo liderazgo en Gabriel y por lo mismo hay que ser muy cautelosos y poder cuidar la agenda, pero jamás nos hemos bajado de ninguno de los espacios”, sostuvo, agregando que como la campaña es más corta de cara a la segunda vuelta, “hemos profundizado el poder tener estas agendas un tanto paralelas y yo recorrer algunos lugares donde nuestro candidato no va a poder estar”.

Asimismo, reiteró que debieron modificar su agenda por el viaje de Kast al extranjero, ya que ya se había contemplado que su campaña comenzara en la región del Biobío. “En esa fecha justamente se corrió porque el otro candidato estaba haciendo quién sabe qué en Estados Unidos y en ese contexto nosotros ya teníamos una agenda fijada y ha sido parte de las iniciativas de los ejes de nuestra campaña, que nuestra candidatura partiera en Biobío”, dijo.

“Iniciar la candidatura en Biobío, viajar a última hora y llegar a un debate mal preparado, obviamente me parece que no es la responsabilidad que corresponde, pero este debate se corrió por culpa del candidato del Gobierno”, agregó.

Finalmente, Siches apuntó a una campaña del terror por parte del candidato contrario. “Intentar endosar a nuestro candidato a que no quiere debatir, es más de la misma campaña del terror y la mentira que ha cruzado transversalmente. No es nuestro estilo, vamos a estar disponibles a seguir conversando y dialogando con todas las personas, pero esos mensajes, esos hashtags y todos sus seguidores, lo que intentan insertar es algo que no nos representa para nada y hago la invitación desde ya al candidato del Gobierno y a todos sus seguidores a un mejor fair play, que gane el mejor programa, que gane el mejor candidato y no estas campañas del terror”, zanjó.