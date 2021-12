Durante esta semana, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, criticó a su rival de la segunda vuelta presidencial Gabriel Boric, por restarse de debates.

Uno de estos estaba programado para este viernes frente a la Asociación de Emprendedores de Chile, al cual el abanderado de Apruebo Dignidad no pudo asistir, ya que se presentó en el Congreso para votar el proyecto del cuarto retiro.

Este se sumó a otra cancelación para otro debate que hubiera tenido lugar el domingo 5 de diciembre. En su cuenta de Twitter, Kast comentó que “este domingo 5 de diciembre se realizaría el primer debate presidencial en CNN Chile junto a Daniel Matamala y Mónica Rincón. Sin embargo, Gabriel Boric se bajó y se está arrancando de todos los debates. Es fundamental que los candidatos presidenciales den la cara frente a Chile”.

Sin embargo, el actual diputado contestó a estas críticas, recalcando que el día de hoy no podía estar en dos lugares al mismo tiempo.

“Hasta el momento no conozco el mecanismo de estar en dos lados al mismo tiempo. Hoy día tenía el deber de estar votando un proyecto de ley que significaba una ayuda significativa para muchos chilenos y chilenas, que están endeudados hasta el cuello”, explicó.

En esta misma línea, aseguró que el nunca se ha restado de una instancia para discutir ideas. “Yo he estado en ciento de debates, y nunca le he hecho el quite a debatir. Vamos a tener un debate en Anatel y uno en Archí con las todas las radios de Chile. Entonces decir que yo no quiero debatir es completamente falso y no se lo vamos a dejar pasar“, concluyó.