El ex candidato presidencial Franco Parisi desmintió que estuviera en proceso de un acuerdo con el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

El líder del Partido de la Gente respondió durante una de sus transmisiones por sus redes digitales a las supuestas negociaciones a las que estaría llegando con el equipo del candidato republicano.

“Tenemos una programación extremadamente clara: vamos a pedir que todos voten y en función de esa votación, saldrá. Así que, que no especulen, que no se aburran y que se ganen la plata con otra cosa”, dijo el ex candidato que llegó en tercer lugar en la primera vuelta.

Franco Parisi desmiente supuesto acuerdo con José Antonio Kast. "Que no especulen, que no se aburran y que se ganen la plata con otra cosa", sostuvo. 🎥AgenciaUno TV pic.twitter.com/wn5fGIvPup — AgenciaUno (@agenciaunochile) December 3, 2021

Lee también: Kast y deuda de pensión alimenticia de Parisi: “Estoy seguro que no quiere eludir el pago, sino ver si el pago es justo”

Los votos de quien lidera al PDG han sido materia de disputa tras las elecciones del 21 de noviembre, pues ante una definición de segunda vuelta cada sufragio resulta relevante tanto para Gabriel Boric como para José Antonio Kast.

Los 899.230 votantes de Parisi representaron un 12,8% de las preferencias, cantidad para nada despreciable en una segunda vuelta, a realizarse el domingo 19 de diciembre.