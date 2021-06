Un tenso momento se vivió en el debate presidencial de Chile Vamos transmitido por Chilevisión y CNN Chile cuando la periodista Mónica Rincón preguntó quién es el candidato de La Moneda. El aspirante de RN, Mario Desbordes, afirmó que el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, es mucho más cercano a Sebastián Sichel (IND) que a cualquier otro de los candidatos de la coalición. La respuesta de Sichel no se hizo esperar: “primero, pedirle las disculpas a Joaquín Lavín. Tantos años de amistad con Cristián Larroulet y ahora me lo cargan a mí. No tengo idea si está conmigo, no he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta esto, que es tan de la vieja política (…) Hay algo que no voy a aceptar: que a mis 43 años, todavía haya políticos que en la tradición de la política, hacen eso (…) Mario sistemáticamente ha hecho esto”. Por su parte, Desbordes aseguró que “la persona que ha estado agrediendo a los demás candidatos de manera constante ha sido, lamentablemente, Sebastián Sichel, con descalificaciones como la que acabamos de escuchar (…) Habíamos acordado no hacernos daño, y si usted googlea, se va a encontrar con que las descalificaciones constantes sobre todo vienen de una candidatura y del equipo de esa candidatura”.