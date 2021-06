A medida que la humanidad se enfrenta a grandes desafíos como el cambio climático o la pandemia, un concepto toma cada vez más importancia: el propósito. Este es clave para que las personas, empresas u organizaciones puedan definir sus estrategias.

En conversación con CNN Chile, la abogada Sharoni Rosenberg comentó detalles de su libro El propósito no era lo que yo creía, el cual busca acompañar a los individuos en un camino de autoconocimiento con el fin de descubrir lo que es realmente importante en sus vidas.

Lee también: Efecto de la pandemia: Encuesta revela que trabajadores sufren más cansancio y estrés

“Yo me dedico a asesorar a empresas en el tema de los propósitos, pero en este afán de hacer las empresas más sostenibles (…) me di cuenta de que el propósito organizacional no se puede abordar si no hablamos del de las persona y si no cambiamos ese chip que tiene cada uno de nosotros”, adelantó.

La gerenta de propósito y sostenibilidad de PwC detalló que el propósito no se debe ver solo como “un objetivo de las cosas que hacemos”, ya que también está relacionado “con la intención que nos mueve a hacer esas cosas”. “Hay un unión entre lo que queremos (…) y las cosas que hacemos”, dijo.

Rosenberg reconoció que “pareciera que hay una desconexión, ya que vivimos en este piloto automático, en una vida frenética donde hacemos lo que creemos que es correcto y que la sociedad nos impone (…) Ahí, el propósito surge como una herramienta útil para empezar a cuestionarnos todas estas cosas”.

Lee también: Camila Healing: “La pandemia dejó en evidencia diferentes falencias, una de ellas es la salud mental”

Siguiendo la filosofía de Aristóteles, la abogada plantea que el propósito de todos los seres humanos es el mismo: ser felices. “Sin embargo, nos hemos entrampado en una felicidad un poco más materialista (…) Yo trato de abordarla desde una perspectiva más balanceada, que abarca lo físico y lo espiritual”.

“Podemos tener varios propósitos y todos apuntan a que seamos más felices. Lo que yo trato de hacer es organizarlo por ámbitos de la vida (…) Verlo de esta manera me permite ver el panorama completo y ahora yo estoy más resuelta y puedo organizar mi vida de mejor manera”, concluyó.