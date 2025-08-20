“Estoy orgulloso de él”: Noel Gallagher dice que su hermano Liam “la está rompiendo” en la gira de reunión de Oasis

El regreso de Oasis marca un hito para los seguidores de la agrupación de Manchester, que en los años 90 se convirtió en una de las más influyentes del Reino Unido.

Londres (CNN) — Noel Gallagher le hizo un inusual elogio a su hermano Liam, asegurando que “la está rompiendo” en la gira de reunión de Oasis.

Los hermanos han tenido una relación notoriamente conflictiva desde la separación abrupta de la banda en 2009.

Pero ahora, en una entrevista con la radio británica TalkSport realizada este martes, el guitarrista principal y compositor de Oasis expresó su admiración por su hermano menor.

“Liam la está rompiendo”, dijo el mayor de los Gallagher sobre las presentaciones de su hermano como vocalista en la gira de regreso. “Estoy orgulloso de él”.

Los Gallagher han intercambiado duras críticas públicamente durante los 16 años desde la ruptura de Oasis, con enfrentamientos que han ocupado titulares en todo el mundo.

En una entrevista con The Guardian en 2019, Noel acusó a su hermano de hacer “música poco sofisticada” y dijo: “No soporto su voz”. Esas declaraciones llegaron dos años después de que Liam comentara en el mismo medio: “Cuando lo pienso, estar en una banda con él me aburre hasta la muerte”.

Por eso fue noticia mundial cuando la banda anunció el año pasado que volvería a reunirse. Oasis inició una gira de 19 fechas por el Reino Unido e Irlanda en Cardiff, Gales, el pasado 4 de julio.

Este domingo ofrecerán su primer concierto en Norteamérica, en Toronto, antes de continuar por otras ciudades de América del Norte y del Sur, además de Asia y Australia, con un cierre programado en São Paulo el 23 de noviembre.

El mes pasado, los hermanos fueron fotografiados tomados de la mano al final de la primera noche en la capital galesa. “¿Qué tan emotivo fue ese momento?”, le preguntó el entrevistador de TalkSport a Gallagher.

“No somos realmente de ese tipo de personas”, respondió el músico, quien fundó su propia banda, High Flying Birds, tras la disolución de Oasis.

De todas formas, dijo sentirse contento de volver a tocar con su grupo original, fundado en Manchester en 1991 y convertido en una de las bandas más importantes de los años 90, con ocho álbumes que llegaron al número uno en Reino Unido.

“Es genial volver con Bonehead y Liam, y simplemente estar haciéndolo de nuevo. Supongo que cuando todo termine nos sentaremos a reflexionar, pero es fantástico estar de nuevo en la banda con Liam —había olvidado lo divertido que era”, señaló.

Ese no fue el único cumplido hacia su hermano menor.

“Llevo 16 años liderando una banda, sé lo difícil que es”, comentó. “Yo no podría hacer lo de los estadios como él lo hace, no está en mi naturaleza. Pero tengo que decirlo: miro alrededor y pienso, bien por ti, hermano. Ha estado increíble”.