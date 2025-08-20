Cultura conciertos

Stewart Copeland en Chile 2025: Fecha, entradas y precios del concierto en el Teatro Municipal

Por CNN Chile

20.08.2025 / 11:12

{alt}

El show repasará la obra de The Police con arreglos sinfónicos de temas como Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic y Demolition Man. Las entradas ya están disponibles, con precios desde $32.000.

El músico y compositor estadounidense Stewart Copeland, histórico baterista de la banda The Police, confirmó su regreso a Chile con un único concierto programado para fines de este año en el Teatro Municipal de Santiago.

La presentación forma parte de su gira sudamericana y corresponde a Police Deranged for Orchestra, espectáculo en el que reinterpreta los clásicos del trío británico acompañado por una orquesta de 28 músicos en cuerdas, vientos, metales y percusiones, además de un trío vocal.

El repertorio incluye canciones como Demolition Man, Don’t Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic y Message in a Bottle, junto con versiones especiales de Bed’s Too Big Without You y Orc Jam.

Los arreglos recogen material de los cinco discos de estudio de The Police: Outlandos d’Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the Machine (1981) y Synchronicity (1983).

Aparte de su rol como baterista, Copeland ha desarrollado una carrera como compositor de bandas sonoras para cine (Wall Street, Rumble Fish) y videojuegos (Spyro the Dragon).

También de proyectos musicales experimentales y colaboraciones con artistas como Les Claypool y Trey Anastasio.

Ha recibido siete premios Grammy a lo largo de su trayectoria.

Todos los detalles del show

Fecha: 15 de diciembre de 2025
Lugar: Teatro Municipal de Santiago
Entradas: A la venta en Puntoticket

Precios de entradas (preventa primeras 500)

• Platea VIP: $135.000
• Platea Golden: $115.000
• Palco 1er piso frontal: $89.000
• Palco 1er piso lateral: $95.000
• Palco 2do piso frontal: $65.000
• Palco 2do piso lateral: $70.000
• Palco 3er piso frontal: $45.000
• Palco 3er piso lateral: $45.000
• Anfiteatro: $35.000
• Galería: $32.000

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura Guillermo del Toro alaba el trabajo de Jacob Elordi en Frankenstein: "Es superhumano"
“¿Te piden ir a medias?”: Ministerio de la Mujer recuerda que píldora del día después es gratis en la atención primaria
Temblor se percibió este mediodía en la Región de Tarapacá
Investigación del Observatorio Costero UC advierte que playas como Algarrobo, Hornitos y Pichilemu podrían desaparecer
Trump intensifica ataques contra museos y acusa que hay demasiada atención a “lo mala que fue la esclavitud”
Siguen las críticas por los altos precios para ver a la Selección Chilena: Esto dice Milad