Stewart Copeland en Chile 2025: Fecha, entradas y precios del concierto en el Teatro Municipal
Por CNN Chile
20.08.2025 / 11:12
El show repasará la obra de The Police con arreglos sinfónicos de temas como Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic y Demolition Man. Las entradas ya están disponibles, con precios desde $32.000.
El músico y compositor estadounidense Stewart Copeland, histórico baterista de la banda The Police, confirmó su regreso a Chile con un único concierto programado para fines de este año en el Teatro Municipal de Santiago.
La presentación forma parte de su gira sudamericana y corresponde a Police Deranged for Orchestra, espectáculo en el que reinterpreta los clásicos del trío británico acompañado por una orquesta de 28 músicos en cuerdas, vientos, metales y percusiones, además de un trío vocal.
El repertorio incluye canciones como Demolition Man, Don’t Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic y Message in a Bottle, junto con versiones especiales de Bed’s Too Big Without You y Orc Jam.
Los arreglos recogen material de los cinco discos de estudio de The Police: Outlandos d’Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the Machine (1981) y Synchronicity (1983).
Aparte de su rol como baterista, Copeland ha desarrollado una carrera como compositor de bandas sonoras para cine (Wall Street, Rumble Fish) y videojuegos (Spyro the Dragon).
También de proyectos musicales experimentales y colaboraciones con artistas como Les Claypool y Trey Anastasio.
Ha recibido siete premios Grammy a lo largo de su trayectoria.
Todos los detalles del show
Fecha: 15 de diciembre de 2025 Lugar: Teatro Municipal de Santiago Entradas: A la venta en Puntoticket