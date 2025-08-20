Stewart Copeland en Chile 2025: Fecha, entradas y precios del concierto en el Teatro Municipal

El show repasará la obra de The Police con arreglos sinfónicos de temas como Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic y Demolition Man. Las entradas ya están disponibles, con precios desde $32.000.

El músico y compositor estadounidense Stewart Copeland, histórico baterista de la banda The Police, confirmó su regreso a Chile con un único concierto programado para fines de este año en el Teatro Municipal de Santiago.

La presentación forma parte de su gira sudamericana y corresponde a Police Deranged for Orchestra, espectáculo en el que reinterpreta los clásicos del trío británico acompañado por una orquesta de 28 músicos en cuerdas, vientos, metales y percusiones, además de un trío vocal.

El repertorio incluye canciones como Demolition Man, Don’t Stand So Close to Me, Every Little Thing She Does Is Magic y Message in a Bottle, junto con versiones especiales de Bed’s Too Big Without You y Orc Jam.

Los arreglos recogen material de los cinco discos de estudio de The Police: Outlandos d’Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the Machine (1981) y Synchronicity (1983).

Aparte de su rol como baterista, Copeland ha desarrollado una carrera como compositor de bandas sonoras para cine (Wall Street, Rumble Fish) y videojuegos (Spyro the Dragon).

También de proyectos musicales experimentales y colaboraciones con artistas como Les Claypool y Trey Anastasio.

Ha recibido siete premios Grammy a lo largo de su trayectoria.

Todos los detalles del show

Fecha: 15 de diciembre de 2025

Lugar: Teatro Municipal de Santiago

Entradas: A la venta en Puntoticket

Precios de entradas (preventa primeras 500)

• Platea VIP: $135.000

• Platea Golden: $115.000

• Palco 1er piso frontal: $89.000

• Palco 1er piso lateral: $95.000

• Palco 2do piso frontal: $65.000

• Palco 2do piso lateral: $70.000

• Palco 3er piso frontal: $45.000

• Palco 3er piso lateral: $45.000

• Anfiteatro: $35.000

• Galería: $32.000