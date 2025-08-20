Fundación Los Jaivas y School of Rock abren beca de educación musical en Chile: Requisitos, fechas y postulación

Desde 2020, la beca ha recibido más de 2.000 postulaciones. Este año, suma la sede de Concepción y la novedad de que uno de los seleccionados se presentará en Kidzapalooza 2026, parte del festival Lollapalooza Chile.

La Fundación Cultural Los Jaivas y School of Rock anunciaron la apertura de la sexta edición de su beca de educación musical, iniciativa que desde 2020 ha recibido más de 2.000 postulaciones de estudiantes en todo el país.

En esta versión se entregarán 16 becas, que otorgarán acceso gratuito durante un trimestre a los programas impartidos por la academia internacional School of Rock.

La modalidad se mantendrá en formato presencial y remoto: los seleccionados podrán acceder a clases en línea desde cualquier región del país, mientras que de forma presencial habrá cupos en Santiago, Concón, Antofagasta y, por primera vez, en Concepción, tras la reciente inauguración de una nueva sede.

“School of Rock está abriendo escuelas en muchas partes de Chile, y eso es muy positivo, porque muchas veces se dice que todo pasa en Santiago y que en regiones no hay oportunidades. Me pone muy contento ver que en distintas ciudades esto está dando buenos resultados”, destacó Mario Mutis, bajista de Los Jaivas, respecto a la relevancia de la expansión regional.

Por su parte, Juanita Parra, baterista de la banda nacional, remarcó el sentido de continuidad del proyecto: “Los Jaivas me enseñaron el mundo de la música, soy la primera alumna becada. Hace 30 años empecé mis primeros pasos con ellos. Es muy bonito ver cómo seguimos enseñando y acercando a la música a estas nuevas generaciones”.

Novedades 2025

En esta edición, uno de los becados será seleccionado para presentarse en el escenario de School of Rock en Kidzapalooza 2026, parte del festival Lollapalooza Chile.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Lotus como colaborador oficial.

El joven Pablo V. (12), beneficiario de la beca 2024 y participante de la última edición de Kidzapalooza, compartió su experiencia:

“Cuando me llamaron yo no me lo creía; me preparé, practiqué y practiqué. Antes de entrar a tocar me sentí como las personas famosas antes de las tocatas, y me sentí increíble. Fue una experiencia que ni yo me la creía”.

Todos los detalles