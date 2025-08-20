Siguen las críticas por los altos precios para ver a la Selección Chilena: Esto dice Milad

El presidente de la ANFP defendió el valor de los boletos para el duelo ante Uruguay en septiembre, pese al mal momento de la selección.

La Roja, sin chances de llegar al próximo Mundial, volverá a las canchas en septiembre para disputar sus últimos partidos de las Eliminatorias: ante Brasil el jueves 4 y frente a Uruguay el martes 9, ambos bajo la conducción de Nicolás Córdova.

El proceso de venta de entradas para el duelo frente a los charrúas ya está en curso y generó molestia en los hinchas por los altos valores en relación al rendimiento del equipo nacional. Los precios van desde $16.500 (galerías) hasta $82.500 (Marquesina). Por ahora, solo la Galería Norte se encuentra agotada.

Consultado al respecto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, defendió la fijación de precios. “No podemos contentar a todo el mundo. Hay un alto costo de organización y de todos los trabajos previos a los partidos. Esperamos tener una mejor versión con Nicolás Córdova a la cabeza”, dijo a Radio ADN.

Sobre el cierre del proceso clasificatorio, Milad señaló que “la idea es proyectar a los jugadores para el Mundial 2030 y empezar a trabajar con mucha tranquilidad. Lo más importante va a ser el nivel internacional que puedan alcanzar y la proyección europea que logren tener”.

Respecto de la búsqueda del próximo entrenador, añadió: “Se está viendo con calma. Felipe Correa (gerente de selecciones) ya está revisando diferentes técnicos, pero hay que esperar. Las decisiones se tienen que tomar con los pies sobre la tierra y evaluando el perfil de técnico que se necesita”.