Fiscalía pide 10 años de prisión para la diputada Catalina Pérez

La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco.

El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, Daniel Andrade y la exconcejala de la misma ciudad, Paz Fuica.

La investigación se enmarca en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, donde Pérez fue desaforada y formalizada por tres delitos de fraude al fisco. Se le imputa haber gestionado transferencias irregulares de fondos públicos hacia una fundación ligada a su entonces pareja Daniel Andrade, sin ejecución de los servicios declarados.

En el documento pidieron una multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

Además de “inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas”.

La Fiscalía solicita que se imponga sobre Carlos Contreras, Daniel Andrade, Paz Fuica y Catalina Pérez una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, además de las inhabilitaciones mencionadas.

Por otros hechos descritos que configuran tres delitos consumados de fraude al fisco, piden 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio para Carlos Contreras, Paz Fuica, Mery Donoso y Lorena Cisternas. Además de una multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

A ello se suman otros hechos que configuran cuatro delitos consumados de fraude al fisco, por lo que la Fiscalía pide otros 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Carlos Contreras y Paz Fuica.

Adicionalmente, hay otros dos delitos consumados de fraude al fisco, por los que se solicitan cinco años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para Carlos Contreras.

Por estos hechos, el ente persecutor también señaló que configuran un delito consumado de fraude al fisco, por lo que solicitan que se imponga la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo a la acusada Paz Fuica.