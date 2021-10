Estando a días de una nueva conmemoración del inicio del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), realizó un balance en el que calificó como “desolador” el escenario actual del país en materia de derechos humanos.

Para profundizar en esta situación el director del INDH, Sergio Micco, conversó con CNN Chile, para abordar las deudas del Estado en torno a la reparación para las personas que fueron vulneradas en su DD.HH. durante las manifestaciones de 2019.

El académico también se refirió a los preparativos del organismo para las cada vez más crecientes manifestaciones que se dan a dos años de la crisis que también derivó en la elaboración de una nueva Constitución para Chile.

“Nosotros cumplimos tres funciones. Estar observando las manifestaciones, en segundo lugar, asistiendo en las noches a ver si hay detenidos en las comisarías y en tercer lugar viendo si es necesario accionar judicialmente. Ahora lo que nos preocupa es obviamente que el derecho de reunión y de manifestación sea respetado por las fuerzas policiales y por otro lado que se ejerza de forma pacífica”, aseveró Micco.

El especialista en materia de Derechos Humanos también señaló que pese a que se han constatado ciertos cambios en los protocolos de Carabineros durante las protestas, lo cierto es que los balances reales al respecto solo se pueden verificar “en la práctica”.

Por otro lado, el director del INDH se refirió a los resultados del balance en materia de impunidad a dos años del estallido social, en el que se revela que de las más de 3 mil querellas presentadas por el organismo, hoy solo hay 70 formalizados, 136 imputados y 4 sentencias condenatorias.

“Chile no está cumpliendo con sus deberes internacionales. Se hicieron una serie de peticiones tan sencillas como que hayan fiscales especiales, que la brigada de DD.HH. se despliegue a nivel nacional, que se nombren más expertos en el SML (…) poco y nada se ha hecho”, lamentó Sergio Micco.

A la falta de sentencias, el académico sumó el hecho de que de las casi de 2.500 víctimas de los DD.HH. entrevistadas, solo 900 han sido citadas por la Fiscalía y la PDI para entregar declaraciones.

Junto a esto, Micco denunció que hasta el momento solo se han realizado 200 peritajes para constatar si hubo o no apremios ilegítimos de tortura: “la acción de investigar, juzgar y sancionar por parte del Estado no se ha realizado en estos 2 años, lo cual es gravísimo“.

“Cuando uno escucha que todavía seguimos discutiendo por parte de altas autoridades del Gobierno, de Carabineros que hay que esperar sentencias judiciales condenatorias para reconocer violaciones a los Derechos Humanos también es gravísimo”, acusó el director de los INDH.

En ese sentido, Micco cuestionó al Gobierno por no querer acreditar que en Chile se violaron los Derechos Humanos y en específico al hecho de que sea el Ministerio del Interior el encargado de definir si una persona fue o no víctima de la afectación de sus derechos por la crisis social.

“El consejo del instituto, que es su órgano rector, somos 11 personas que pensamos distinto, que tenemos intereses distintos, pero todos estamos de acuerdo en que acá se violaron los Derechos Humanos y que no se han tomado las medidas para que se investiguen sanciones”, advirtió el director del organismo.

Asimismo, el especialista recalcó que más allá de atribuir intenciones, los hechos son que “no hay políticas de verdad, no hay políticas de justicia, no hay políticas de acción (…) o no se tomaron esas medidas o fueron anuncios que no se han concretado en la realidad“.