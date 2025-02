Senadora y presidenta del PS cuestiona modelo de gestión de energía eléctrica en Chile y afirma que “eventualmente” se debe evaluar caducación de concesiones o expropiaciones

En entrevista con CNN Prime, la senadora Paulina Vodanovic indicó a raíz del masivo corte de energía en el país que "cuando hay que tomar decisiones, a veces, cuando está en peligro la seguridad nacional, yo creo que se pueden hacer unas decisiones que no sean las comunes, sino que hay que tener una determinación".

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó el debate en torno al modelo de gestión de la energía eléctrica en Chile y planteó interrogantes sobre la presencia de empresas extranjeras en un sector clave para la seguridad nacional, señalando que incluso se debiera evaluar la opción de caducar concesiones o expropiar.

En entrevista con CNN Prime, la parlamentaria calificó como “inaceptable” lo sucedido recientemente en el sector eléctrico, con el masivo apagón que afectó este martes a 14 de las 16 regiones de Chile, y subrayó la necesidad de investigar las causas y sancionar las irregularidades.

“Lo que ocurrió desde luego es inaceptable. Hay que investigar las causas, sancionar todo lo que se ha dicho, pero también nos tenemos que cuestionar si es, desde el punto de vista de la seguridad nacional, factible que la energía eléctrica de todo el país esté interconectada”, declaró Vodanovic.

La senadora cuestionó el actual modelo. “Que además esté entregado a una empresa extranjera, a mí me parece que tenemos que repensar aquello, me parece complejo”, afirmó, agregando que “el modelo no es adecuado”. Y en respuesta a una pregunta sobre si el problema radicaba en la condición privada de las empresas o en su origen extranjero, señaló: “Primero, que sea extranjera”.

Vodanovic también enfatizó la necesidad de contar con un marco regulatorio robusto en caso de que se mantenga la participación del sector privado, destacando que “si es una empresa privada, tendrá que tener regulaciones distintas, mayores compromisos de inversión”. Sin embargo, recalcó que la discusión sobre la intervención del Estado en la generación, transmisión o distribución de energía no debía diluirse en un debate ideológico.

¿Caducar concesiones o expropiar?: “Eventualmente”

La entrevista también abordó la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales en situaciones de riesgo para la seguridad nacional. Recordando experiencias pasadas, la senadora comentó: “Hace unos años nosotros teníamos contratos con el Estado argentino para el suministro de gas y de un día para el otro nos cortaron el gas. Era pésimo (…) Cuando hay que tomar decisiones, a veces, cuando está en peligro la seguridad nacional, yo creo que se pueden hacer unas decisiones que no sean las comunes, sino que hay que tener una determinación”.

Ante la pregunta sobre si esto se trataría de caducar concesiones o incluso expropiar, concluyó: “Eventualmente”.

Respecto al suceso que originó la crisis en el sector, la senadora expresó su preocupación por la incertidumbre en torno a los hechos: “Aquí no se sabe lo que pasó. Si fue el software, si alguien apagó el interruptor, si fue un boicot”.

Finalmente, resaltó el papel de la ciudadanía y las medidas excepcionales adoptadas, afirmando: “La gente se fue a sus casas tranquilas. Yo creo que hay que felicitar a la ciudadanía porque cada uno hizo lo que tenía que hacer. Se decretó un estado de excepción que me parece bien que se haya decretado porque podría haberse prestado para desmanes, para saqueos, y finalmente tuvimos un buen comportamiento ciudadano. Pero que fue un hecho grave, lo fue”.

Mira acá la entrevista completa a Paulina Vodanovic en CNN Prime: