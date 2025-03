Senador Iván Flores reitera crítica a dichos del ministro Valenzuela: “No fueron desafortunados, fueron una estupidez”

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario señaló que Valenzuela “la embarró por completo, no solo por lo que dijo, sino que también por lo que se demoró en pedir disculpas”.

Este jueves, el senador Iván Flores (DC) cuestionó los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmando que “no fueron desafortunados, fueron una estupidez”.

En medio de la polémica por la seguridad rural tras el homicidio de un matrimonio en Graneros, el secretario de Estado instó a los municipios a “dejar de llorar” en vez de pedir recursos.

“Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royal minero le metimos plata a los municipios rurales. Entonces todos a ponernos serios con los propios agricultores, con los gobiernos regionales, con el Estado central, y los municipios en que tengamos televigilancia”, sostuvo a La Tercera.

Sus palabras causaron gran polémica, llegando a recibir peticiones de renuncia, por lo que este miércoles pidió disculpas. “Creo que la expresión no fue la más adecuada (…). Es una frase desafortunada. En eso pido disculpas”, sostuvo Valenzuela conversación con Radio Universo.

¿Qué dijo el senador Iván Flores?

En conversación con CNN Chile Radio, el senador Flores partió señalando que lo enunciado por Valenzuela “no fue desafortunado, fue una estupidez y una ofensa al mundo rural”, recalcando que “la seguridad hasta el día de hoy no es una responsabilidad municipal”.

“Hoy los municipios lo que hacen es contratar funcionarios, la mayoría a honorarios, para que se suban una camioneta que la obtuvieron con algunos de los programas del Estado, pero esos funcionarios están completamente desprovistos de protección, no solo en su indumentaria, sino que en su protección administrativa”, agregó.

Sobre Valenzuela afirmó que “todos podemos cometer errores, todos, pero cuando se reconoce ese error varios días después, y no solo porque entró en un estado reflexivo, finalmente se convierte en una agravante, porque desde el primer momento se le dijo que había cometido un error y que pida disculpas, y él dijo ‘sí, tal vez me excedí’”.

“Hay que ser muy cuidadoso con las palabras y el ministro de Agricultura la embarró por completo, no solo por lo que dijo, sino que también por lo que se demoró en pedir disculpas y eso hace que pareciera que las disculpas son más bien un acomodo político que un sentimiento nacido del corazón y expresado con sinceridad a quienes ofendió y hoy día a quienes ofendió no solamente es una institución, es gente que está dolida, es gente que está asustada, hay gente que está aterrorizada de que no se sigan repitiendo este tipo de cosas en el mundo rural”, cerró Flores.

