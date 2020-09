En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, el senador socialista, José Miguel Insulza se refirió a la investigación que realizará la Contraloría de la República respecto del actuar de Carabineros durante las manifestaciones del 18 de octubre. Tal proceso busca formular cargos en contra de los altos mandos de la institución.

“Esto es inédito, no había ocurrido nunca, pero por lo que he leído al parecer la Contraloría tiene facultades para hacerlo, lo que me preocupa que es estos temas se lleven a la justicia y se adopten las sanciones que correspondan”, expresó.

Además, manifestó su preocupación en cuánto al cáracter administrativo de la iniciativa, ya que “si esto finalmente no termine en sanciones podría correr el riesgo de que los juicios no sigan adelante”.

“Lo que me interesaría es que haya alguna entidad competente para juzgar estos temas, que se juzguen pronto y que se haga pronto la investigación. Y que se sancione a los responsables si corresponde pero si vamos en investigaciones paralelas eso corre un riesgo”, afirmó.

Renuncia a la vicepresidencia

Por otra parte, el senador se refirió a su renuncia a la vicepresidencia de su partido y señaló que el principal motivo se debe a la intención de crear una coalición de centro izquierda de cara al plebiscito del 25 de octubre.

“Es un tema que yo vengo conversando con el presidente del partido hace varios meses. Y la razón básica es que yo tengo la intención de desarrollar opiniones propias de cómo se puede construir una mayoría de gobierno, una mayoría de centro izquierda que creo que existe en Chile, pero está completamente desarticulada”, afirmó.

En tanto, indicó que su decisión prefería hacerla “sin comprometer a la dirección del partido”, ya que “a algunos les mereció la opinión de que a un vicepresidente del partido no podía emitir esas opiniones sin hablar con la dirección del partido”.

“El gran tema hoy día, no está ni en los partidos, ni tampoco en la presidencia (…) sino fundamentalmente en torno a la construcción de una nueva mayoría de centro izquierda que no existe”, expresó, agregando “que vayamos a las elecciones de la constituyente es una preocupación real y por lo tanto yo quiero trabajar en eso”.

Respecto al apoyo que entregó Álvaro Elizalde al senador Carlos Montes como futuro candidato a La Moneda, el ex ministro del Interior indicó que su decisión no tiene que ver con eso y que eso se verá después del plebiscito.

“El primer compás de espera es si va haber o no una coalición de centro izquierda en las próximas elecciones presidenciales“, zanjó.

Extensión del Estado de Excepción

Por otro lado, el parlamentario habló sobre su opinión sobre la extensión del Estado de Excepción, durante 90 días más, que fue promulgado por el presidente Piñera esta semana.

“No me gusta naturalmente, nosotros quisiéramos que la situación fue totalmente normal, pero entiendo las razones que el gobierno pueda tener para decidir la mantención del Estado de Excepción”, señaló.

Además, recordó que el plebiscito del ’80 también se realizó bajo esta medida, pero indicó que esto no debiera entorpecer el proceso constituyente.

“Entiendo que el Estado de Excepción tiene que ver con que la pandemia continua, por lo tanto, es necesario mantener un nivel de orden público mayor”, señaló, agregando que “no creo que eso deba entorpecer de manera alguna la realización del plebiscito”.